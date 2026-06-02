4オクターブ超えの声域を持つことで知られ「レ・ミゼラブル」「ラ・マンチャの男」など舞台出演も豊富な歌手松原凜子（34）が2日までにXを更新。第1子出産を報告した。

松原は「【ご報告】長らく活動のお知らせができないままとなってしまっておりましたが、このたび無事に出産し、母となりましたことをご報告いたします」と伝え、「新しい日々の中で、我が子と過ごす時間にたくさんの喜びや学びをもらいながら、毎日を大切に過ごしております」と近況を報告。支えてくれた夫や家族、友人、関係者らに感謝し、「どうか沢山の幸せが降り注ぎますように…」とつづった。

生まれたばかりの我が子を抱いて、平原綾香の楽曲「おひさま〜大切なあなたへ」を歌唱した動画も公開。「この曲の中にある、誰かの存在によって世界の見え方が変わることや、ただ幸せでいてくれることを願う気持ちに、今とても深く心を動かされています。今の私だから感じられる想いもありますが、きっとこの曲は、これから先何年もかけて、この子と共に歩みながら、さらに理解が深まっていく曲なのだろうとも感じています」とつづり、「これからも一歩ずつ、自分らしく歌を届けていけたらと思っております。今後とも、どうぞよろしくお願い致します」と呼びかけた。

松原は東京芸大音楽学部声楽科ソプラノ専攻を卒業後、歌や舞台で活躍「レ・ミゼラブル」ポニーヌ役、「ラ・マンチャの男」アントニア役、「ミス」サイゴン」のエレン役などを演じた。また、24年には乃木坂46・5期生版ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」ではベリル役を演じ、ボイストレーナーとしても活動。昨年11月に結婚を発表した。