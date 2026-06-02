新井広島の「余りにも勿体無い」交流戦未勝利の広島はなぜ苦しんでいるのか　球界OBの直言「負けても叩かれても我慢してやっている姿を見たい」

新井監督も苦しい戦いが続く（C）産経新聞社

広島が苦しんでいる。交流戦が始まり2カードを消化し、未勝利と楽天に並び、交流戦順位は最下位に沈んでいる。

新井貴浩監督が就任して4年目。チームが変革期にある中、苦しい時間が続く。チームが抱える問題点について球界内からも考察の声が上がっている。

【愛あるダメ出し ︎】余りにも勿体無い ︎『未来が見えない現状…』ここまで広島カープはなぜ苦戦しているのか？高木の見解を語ります！【プロ野球】

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5月28日までに自身のYouTubeチャンネルに「【愛あるダメ出し!!】余りにも勿体無い!!『未来が見えない現状…』ここまで広島カープはなぜ苦戦しているのか？高木の見解を語ります!【プロ野球】」と題した動画を更新。チームの苦戦に独自の見解を語っている。

広島の戦いぶりについて高木氏は現在はチーム変革のまっただ中にあるとして「その年だけ強くするのは無理だよ」と、種まきの時期にあたると指摘。

その上で現在のチームではポジションがころころ変わるのも課題として「佐々木泰サードでいいじゃない 小園ショートでいいじゃない （セカンドは）勝田が疲れたら菊池でいいと思うよ」とある程度ポジションを固定して戦うことも大事とした。

現在のチームは「未来が見えない」として、広島ファンは「今を見たいのではなく未来を見たい」のではないかとして、チームの将来を担う若手を粘り強く起用、育成することが求められるとした。