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YOWAME氏が自身のYouTubeチャンネルで「【音楽で食いたい人必見】実は「●●」が一番儲かる？メジャー経験者が明かすジャンル別収入のリアル」を公開した。動画では、視聴者からの「音楽活動において、食っていきやすい形態や売れやすい形態は何か」という質問に対し、メジャーデビュー経験を持つ2人がジャンル別のリアルな収入事情を赤裸々に語っている。



まず、バンドとソロシンガーの違いについて言及。バンドはスタジオ代やライブハウスのレンタル費用などの初期投資をメンバーで分割できる利点がある一方、「リターンも割り勘になっちゃうのが欠点」と指摘した。対してソロ活動は利益を総取りできるが、制作からプロモーションまで全て一人で担う孤独と労力が伴うと語る。岡崎体育氏が過去に「印税とかも割り勘になっちゃうし1人がいいや」とネタにしていたエピソードを交え、それぞれの実情を明かした。



クラシック音楽については、音大を卒業して学校の先生などの教職に就く道があるため「食いっぱぐれにくい」と分析。さらにヒップホップについては、ラッパー自身がアパレルや別事業を手掛けるなど起業家精神が強い点に着目した。バトル文化を通じて築かれた強固なコミュニティがあり、「1つのグループで経済圏を作り出すから食いやすい」と独自の考察を披露している。



一方、アイドルに関しては「プレイヤーが食えるんじゃなくて、運営するなら食える」とビジネス構造を指摘し、オーディション等で組まされるため自由度が低いことにも触れた。また、意外な事実として「ハードコアバンド」のファンには医師や弁護士などの高収入層が多いというデータに言及し、ニッチなジャンルのファン層の特徴についても語った。



動画の最後には、今回語り合った「食っていきやすい音楽ジャンル」の考察をまとめ、即興で制作したオリジナル楽曲を披露。長年音楽業界を生き抜いてきたリアルな経験則を、独自の音楽表現に乗せて視聴者に届けた。