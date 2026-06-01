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知らないと損をする!? 工場転職のプロが警告する「絶対に入ってはいけない工場」ワースト5

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウが、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」にて「【製造業転職】現場経験者が絶対に入ってはいけない工場を正直に話します」と題した動画を公開した。動画では、転職希望者に向けて「絶対に入ってはいけない工場」ワースト5を発表し、表面的な求人情報に惑わされないための見極め方を解説している。



世の中には様々な求人があふれているが、求人票には「本当に良いことしか書いてない」とケンシロウは指摘する。数千人の転職サポートをしてきた経験から、入社を避けるべき工場の特徴をランキング形式で紹介した。



第5位は「仕事がなさすぎる工場」である。人手不足が叫ばれる中で閑散としている企業は将来性に不安があり、10年後や20年後に倒産するリスクが伴うと説明した。第4位は「サービス残業が当たり前の工場」。働き方改革が進む中でも、タイムカードを切った後に仕事をさせるなど、劣悪な労働環境が常態化している会社はいまだに存在するという。



第3位に挙げたのは「仕事を教えてくれない工場」。「見て覚えろ」という昭和のノリが残る現場では、キャリアアップが難しいと指摘した。第2位は「辞めさせてくれない工場」である。人手不足を理由に過度な引き止めが行われる現状があり、近年「退職代行」が普及している背景には、こうした辞められない会社の増加があるという。



そして第1位は「給料が安い工場」である。昨今の激しい物価高において、「昇給率が年2%以下の会社は長く続ければ続けるほど生活が苦しくなる」と断言。10年勤めても生活が変わらないような、昇給の乏しい環境は避けるべきだと語った。



動画の最後でケンシロウは、転職において「10年、20年と続いていく」と、長く働ける環境を選ぶことが重要だと強調した。「軽作業で50万円」といった釣り求人に惑わされず、企業の将来性や昇給率といった多角的な視点を持つことが、後悔しないキャリア形成への鍵であると結論付けた。