近々実施予定の「マイナーチェンジ」でグレード展開の見直しも!?

ホンダの新世代コンパクトカーとして2001年に初代モデルが登場した「フィット」。

初代モデルは長らく年間販売台数のトップに君臨してきたトヨタ「カローラ」を上回ってトップとなるなど、ホンダを代表する車種のひとつとなりました。

【画像】これがホンダ「フィット」の“ちいさな高級車”仕様「LUXE（リュクス）」です！ 画像で見る（30枚以上）

そんなフィットは現在、2020年に登場した4代目モデルが現行型としてラインナップされています。

近年は「N-BOX」を筆頭とする軽自動車の上級化などもあってか、販売台数ではなかなかに苦戦が強いられている状況。

ただ、現行型フィットには軽自動車や他社の同クラスコンパクトにはない、本格的な上級グレードが存在しているのです。

それが最上級仕様の「LUXE（リュクス）」です。

このリュクス、フィットの中ではスポーティグレード「RS」や、クロスオーバー仕様「クロスター」をも上回る最高額のグレードとなっています。

エクステリアには、上品さを醸し出すプラチナ調クロームメッキがフロントバンパー、ドア下部、テールゲート下部に与えられ、ドアミラーも同様のプラチナ調クロームメッキとなり、専用デザインの16インチアルミホイールもプラスされます。

さらに現行フィットの中では唯一、ステアリングヒーターやフロントシートヒーター、ワイヤレス充電器が標準装備となるなど、明らかにひとクラス上の装備が与えられているのも特徴。

そしてなによりこのクラスの国産コンパクトカーでありながら、レザー調などではない“本革”シートが標準となっているのが特筆すべき点として挙げられます。

なかでも、メーカーオプションとして用意される「プレミアムライトブラウンインテリア」を選ぶと、シート表皮やインストルメントパネル、ドアトリム、ステアリングの一部がライトブラウンカラーになるだけでなく、シートがキルティングパーフォレーション本革シートになるというこだわりっぷり。

このキルティングパターンがおごられたライトブラウンのシートは、まるでイタリアのプレミアムモデルかのような雰囲気をまとっており、上級車種からダウンサイジングをしても満足できそうな仕上がりとなっているのです。

なお、リュクスは1.5リッターのガソリンモデルが237万500円から、1.5リッターハイブリッドモデルが271万9200円からという価格設定となっています（いずれも消費税込）。

コンパクトカーとしてはややお高めながら、本革シートを備えるプレミアムなコンパクトカー（ちいさな高級車）と考えれば、比較的安価な価格設定ともいえるでしょう。

なお台数は多くありませんが、中古車市場でもチラホラ見つけることができます。

車体のダウンサイジングはしたいけれど安っぽいコンパクトカーはちょっと……と感じている人は、予算に応じて新車もしくは中古車で狙ってみてもいいかもしれません。

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ホンダの公式ウェブサイトを見ると、フィットのページには「一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。」との記載が見られます（2026年5月下旬現在）。

これについては、今夏にもフィットシリーズに大きなマイナーチェンジが控えているとの情報がSNSなどでみられます。

その内容も、グレード展開の大幅な見直しをともなうとのことで、その際には「ちいさな高級車」であるリュクスも廃止されるとのウワサも聞かれます。

いずれも公式情報ではないため、真偽のほどは定かではありませんが、いずれにせよリュクスが気になるなら、早めに販売店と交渉をはじめておいたほうが良さそうです。