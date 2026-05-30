FRUITS ZIPPER櫻井優衣、右膝痛で香川公演は着席パフォーマンス 月足天音も座って出演
【モデルプレス＝2026/05/30】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が5月30日に更新された。同日行われる香川公演にて、櫻井優衣（26）は右膝痛のため着席でのパフォーマンスとなることを発表した。
【写真】右膝痛の紅白出場アイドル、椅子の上に横たわる痛々しい姿
4月24日から7月15日にかけてライブツアー「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』」を開催している同グループ。同アカウントは、櫻井について「右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け、現在まで調整を行ってまいりましたが本日の公演は着席でのパフォーマンスとさせていただきます」「本人の体調は安定しておりますが、今後の回復を優先し、無理のない形で出演させていただきます」と報告した。
また、月足天音について「先日ご案内の通り着席でのパフォーマンスとなります」と発表。5月18日、同アカウントは「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と報告し、無理のない範囲で活動を継続することを報告していた。
櫻井は同日、同ポストを引用し「何度もやらせて欲しいという思いを伝え相談させていただいたのですが、長く見て体を大切にしようと判断をしてくださいました」と伝え「私も頑張るみんなと一緒に後悔させない素敵なステージを作れるよう気持ちを込めてパフォーマンスします」と意気込みをつづった。
さらに「みんなの近くに行けなくて本当にごめんねって思い」と添え、椅子の上で横たわる自身の姿を公開。「どうすることもできなかったのですが、少しでも来てよかったと思ってくれる人が増えたらいいなと思って、、実は、1番後ろまでゆっくり近くに行きました、！来てくれて本当にありがとう！」と感謝を伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】右膝痛の紅白出場アイドル、椅子の上に横たわる痛々しい姿
◆櫻井優衣、右膝痛のため着席パフォーマンス
4月24日から7月15日にかけてライブツアー「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』」を開催している同グループ。同アカウントは、櫻井について「右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け、現在まで調整を行ってまいりましたが本日の公演は着席でのパフォーマンスとさせていただきます」「本人の体調は安定しておりますが、今後の回復を優先し、無理のない形で出演させていただきます」と報告した。
◆櫻井優衣「長く見て体を大切にしようと判断をしてくださいました」
櫻井は同日、同ポストを引用し「何度もやらせて欲しいという思いを伝え相談させていただいたのですが、長く見て体を大切にしようと判断をしてくださいました」と伝え「私も頑張るみんなと一緒に後悔させない素敵なステージを作れるよう気持ちを込めてパフォーマンスします」と意気込みをつづった。
さらに「みんなの近くに行けなくて本当にごめんねって思い」と添え、椅子の上で横たわる自身の姿を公開。「どうすることもできなかったのですが、少しでも来てよかったと思ってくれる人が増えたらいいなと思って、、実は、1番後ろまでゆっくり近くに行きました、！来てくれて本当にありがとう！」と感謝を伝えている。（modelpress編集部）
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