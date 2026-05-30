¸Ä¿Í²ÈÄí¤Ç¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ßºö¤òÄ´ºº¡ª Åì³¤ÅÅ»Ò¡ÖALC-ZERO¶¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ¡ÖALC-ZERO¶¡×¤Î¸Ä¿ÍÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò2025Ç¯12·î9Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ»öÎã¤È¡¢Æ³Æþ¸å¤ÎÀ¸³è¡¦°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¾Ü¤·¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹º£¸å¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«¤È¼Ò²ñÅªÄó¸À¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸Ä¿Í²ÈÄí¤Ø¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ¡ÖALC-ZERO¶¡×¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËÁõÃå¤·¤¿²ÈÄí¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤Î»öÎã¤¬¡¢Æ³Æþ·Ð°Þ¤«¤éÆ³Æþ¸å¤ÎÊÑ²½¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¡ÖALC-ZERO¶¡×
¥á¡¼¥«¡¼¡§Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¼ïÊÌ¡§¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î9Æü
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ¡ÖALC-ZERO¶¡×¤Ï¡¢±¿Å¾Á°¤Î¸Æµ¤¸¡ºº¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤òÁË»ß¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¼«Æ°ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¦°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¼ÖÎ¾¸þ¤±¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤¬¸Ä¿Í¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯Æ³Æþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È¡¢Æ³Æþ¸å¤ÎÀ¸³è¤ä°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÁõÃÖ³èÍÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤ÎÆ³Æþ»öÎã
¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂè1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌç¼£ÎÅÃæ¤Î74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤¬¡ÖALC-ZERO¶¡×¤ÎÁõÃå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢²ÈÂ²¤¬ÊªÍýÅª¤Ê°ÂÁ´ºö¤È¤·¤ÆÁõÃÖÆ³Æþ¤òÁªÂò¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂè2¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÁõÃÖÆ³Æþ¸å¤ÎÀ¸³è¤ä°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤«¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÁõÃå¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Èº£¸å¤ÎÄ´ººÊý¿Ë
Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯.com¡×¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÁõÃå¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¤äÆ³Æþ»öÎãÆ°²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«¤È¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÅªÄó¸À¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÆ³Æþ¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÁêÃÌÁë¸ý¤Î³È½¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¤ÈÉáµÚ¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖALC-ZERO¶¡×¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤ÊÃÊ³¬¤Ç¤Î°ÂÁ´ºö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î¼£ÎÅÃæ¤Î74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÁõÃå¤Î²ÄÇ½À¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¡ÖALC-ZERO¶¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ALC-ZERO¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¤«¡©
A. ±¿Å¾Á°¤Ë¸Æµ¤Ãæ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÏÆ°¤·¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÅì³¤ÅÅ»Ò¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¸Ä¿Í¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ø¤ÎÁõÃå¤ÏÃ¯¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¸Ä¿Í¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ø¤ÎÁõÃå¤¬ÂÐ±þÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åì³¤ÅÅ»Ò¤ÎIL¿ä¿Ê»ö¶ÈÉô¤¬ÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸Ä¿Í²ÈÄí¤Ç¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ßºö¤òÄ´ºº¡ª Åì³¤ÅÅ»Ò¡ÖALC-ZERO¶¡× appeared first on Dtimes.