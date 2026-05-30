ダイアン津田の妻、夫の50歳誕生日＆初著書発売を祝福
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の妻・りえさんが29日までにオフィシャルブログを更新。夫・津田の50歳の誕生日と初著書『津田日記』の発売を祝福した。
りえさんは、27日に「50歳」と題してブログを更新。「今日は旦那の誕生日！！」と切り出すとともに、「そしてー 待ちに待った本の発売日」と50歳の誕生日と津田にとって初めとなる著書『津田日記』の発売開始日という節目の日を迎えたことを報告。
娘とともに書店を訪れたというりえさんは「本の中にもでてくるガーデンズにてこんな愛あるポップアップを書いてくれてました」とつづり、店頭に並ぶ津田の著書と「毎日をがんばる人へ ダイアン津田さんからのプレゼント」と書かれた手書き風のポップなど愛情あふれる売り場の様子を写真で公開。
続けて「日記をどう本にするんだろー？とおもっていたのですが、そのままの日記をコラムを交えて、とても読みやすく面白い本になってました!!」と感想を述べ、「感謝！！」とコメント。「わたしは毎日聞いてる話が本になっていて不思議なかんじでした」と家族ならではの率直な思いも明かしつつ、「この本を手に取ってくれた方の感想が楽しみです♪」とつづった。
さらに、自宅では少し早めの誕生日祝いを行ったことも報告。「HAPPY BIRTHDAY」の飾り付けをバックに、50歳のタスキとパーティーハットを身に着けた津田の姿やバースデーケーキを前に笑顔を見せる様子を公開。
最後は「節目の日に本を発売して わすれることのない誕生日になっただろうなーと」としみじみ。「３日連続お祝いできました ケーキたべすぎ なんのポーズやろ…」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「たくさん『ママと飲み』がある日記にこちらまでハッピーな気持ちになりました」「これからも沢山笑わせて頂きます」「お誕生日おめでとうございます」「記者会見最高でした」「えっ…５０歳なの？見えないんだけど」「津田日記出版&津田さん50歳のお誕生日と凄い１日」「家族のことが１番大切って想いがいっぱい詰まってて、読み終わった 今本当に素敵な方だなって思いました」「誕生日を３回もお祝いだなんて愛が深すぎます」「３日連続お祝い素晴らしい」「本屋さんにパネルやポップ見に行きたい」「凄く面白い」「津田さんと奥様とお子様皆さん素敵な一年になりますように」などの声が寄せられている。
りえさんは、27日に「50歳」と題してブログを更新。「今日は旦那の誕生日！！」と切り出すとともに、「そしてー 待ちに待った本の発売日」と50歳の誕生日と津田にとって初めとなる著書『津田日記』の発売開始日という節目の日を迎えたことを報告。
続けて「日記をどう本にするんだろー？とおもっていたのですが、そのままの日記をコラムを交えて、とても読みやすく面白い本になってました!!」と感想を述べ、「感謝！！」とコメント。「わたしは毎日聞いてる話が本になっていて不思議なかんじでした」と家族ならではの率直な思いも明かしつつ、「この本を手に取ってくれた方の感想が楽しみです♪」とつづった。
さらに、自宅では少し早めの誕生日祝いを行ったことも報告。「HAPPY BIRTHDAY」の飾り付けをバックに、50歳のタスキとパーティーハットを身に着けた津田の姿やバースデーケーキを前に笑顔を見せる様子を公開。
最後は「節目の日に本を発売して わすれることのない誕生日になっただろうなーと」としみじみ。「３日連続お祝いできました ケーキたべすぎ なんのポーズやろ…」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「たくさん『ママと飲み』がある日記にこちらまでハッピーな気持ちになりました」「これからも沢山笑わせて頂きます」「お誕生日おめでとうございます」「記者会見最高でした」「えっ…５０歳なの？見えないんだけど」「津田日記出版&津田さん50歳のお誕生日と凄い１日」「家族のことが１番大切って想いがいっぱい詰まってて、読み終わった 今本当に素敵な方だなって思いました」「誕生日を３回もお祝いだなんて愛が深すぎます」「３日連続お祝い素晴らしい」「本屋さんにパネルやポップ見に行きたい」「凄く面白い」「津田さんと奥様とお子様皆さん素敵な一年になりますように」などの声が寄せられている。