本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に2試合連続となる今季10号ソロを放った。本拠地で飛び出した豪快な一撃に米記者は喝采を送っている。

快音を響かせた。2-0で迎えた3回の第2打席、低めの変化球を迷わず強振。飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度99.9マイル（約160.77キロ）の一撃を右翼スタンドへ運んだ。

27日（同28日）のロッキーズ戦で相手先発・菅野智之から放った先頭打者アーチに続き、2試合連発。塁上ではサムアップポーズと両手を左右に振るお馴染みのパフォーマンスで歓喜を表現。球場は大歓声で沸いた。

5年連続で2桁勝利中の相手右腕ザック・ウィーラーを攻略した一発に、現地メディアも大興奮。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティー・ウー記者はXで「オオタニがホームランを打った選手リストに名を連ねた。今夜、ザック・ウィーラーからホームランを放った3人目のドジャースの選手。ショウヘイにとってはこれが今季10号になった。まだまだ最高の金曜日は続く！」と伝えた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」に寄稿するネルソン・エスピナル記者もXで「ショウヘイ・オオタニがザック・ウィーラーから一発を放った！ これで2試合連続のホームランだ」と綴り、「彼のスイングはずっとコンパクトになり、アプローチも非常に落ち着いて見える」「ドジャースにとっては最高の兆候ですね。こうなるのは、ただの時間の問題だった」と、打撃不振から復調傾向にある変化に視線を向けていた。



（THE ANSWER編集部）