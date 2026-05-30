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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【材料3つ】市販の抹茶ラテが絶品プリンに！レンチン1分で作るズボラ「抹茶プリン」」と題した動画を公開しました。動画では、市販のスティック抹茶ラテと豆乳を使った、超簡単なプリンの作り方を紹介しています。



材料は豆乳、市販の抹茶ラテ、粉ゼラチンの3つのみ。作り方も非常にシンプルで、温めた豆乳に抹茶ラテとゼラチンを加えて混ぜ、冷蔵庫で冷やすだけです。ゼラチンの成分は100%コラーゲンのため、「ゼリーやプリンで気軽に摂りたいですね」とおすすめしています。



調理のポイントは、豆乳を「沸騰しない直前で熱々に」温めること。温めた豆乳をマグカップに注ぎ、よく混ぜ合わせることで、市販の抹茶ラテ特有の「ふわふわ泡」ができ、冷やし固めると自然に2層のプリンに仕上がります。



冷蔵庫で3時間以上冷やしたプリンは、美しい緑色のプルプルな仕上がりに。スプーンですくうと、濃厚な抹茶の風味とまろやかな豆乳の相性が抜群な、ゆるめのふるふるプリンが完成しました。



動画後半の解説コーナーでは、今回使用した「特濃調製豆乳」について解説。大豆イソフラボンが豊富で更年期の強い味方になることや、カルシウムとビタミンDが一緒に摂れるメリットを紹介しています。美味しくて体に嬉しい簡単スイーツを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豆乳（動画では特濃調製豆乳を使用） 150ml

・市販の抹茶ラテ（スティック） 1本

・粉ゼラチン 1/2パック（約2.5g）



［作り方］

1. 豆乳150mlを耐熱容器に入れ、電子レンジ（600W）で1分温め、沸騰しない直前で熱々にする。

2. マグカップに抹茶ラテと粉ゼラチンを入れる。

3. 温めた豆乳をマグカップに注ぎ、よく混ぜて溶かす。

4. 粗熱が取れたらラップをして、冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。