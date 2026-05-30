バレたら奪い合いになりそう！スライドさせると…？実用性も抜群な100均の香水風キーホルダー

ダイソーをパトロール中に、まるで香水瓶のようなデザインの可愛いアイテムを発見。実はこれ、キーホルダーなんです！高級感のあるデザインで、バッグにつけると華やぎをプラスしてくれます♡さらに、カバーをスライドさせると…？可愛さと実用性を兼ね備えた優秀なアイテムです！

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商品情報

商品名：ミラー付アクリルキーホルダー（香水瓶）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480943466

スライドさせると秘密が…♡ダイソーの香水瓶みたいなキーホルダーが凄い！

ダイソーをパトロール中に、とんでもなく可愛いアイテムを発見！高級感のあるデザインから目を離せず、気付いたらお会計していました。

今回ご紹介するのは『ミラー付アクリルキーホルダー（香水瓶）』という商品。その名の通り、香水瓶のようなデザインのアクリルキーホルダーです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。

本物の香水瓶を再現した、透明感のあるデザインとリボンの組み合わせがたまりません♡

ダイカットデザインでチープ感もなく、キーホルダーとしてしっかりと映えます。

さらにこのキーホルダーは、ミラーが付いているのが嬉しいポイント！スライドしてカバーを開けると、アクリル樹脂製のミラーが登場します。

ミラー感がないため、気になったときにこっそりと身だしなみチェックできて便利ですよ。

ただ、ミラーには保護シートが貼られており、取り外しにやや苦戦…。特に金具の部分を引き抜くのが難しく感じました。

一気に取り外すのは困難だったため、筆者はずらしながら徐々に引き抜きました。

目元や前髪のチェックに便利◎大人のバッグチャームにおすすめ！

目元のメイクや前髪のチェックなど、ピンポイントに確認するのにちょうどいいサイズ。アクリルミラーですが、意外と映りがきれいです。

また、アクリルミラーの弱点である傷の付きやすさも、スライド式なのでカバーできるのがGOOD。

存在感のあるデザインなので、シンプルなバッグにつけるだけで華やかに♡カラーがブルーで雰囲気が甘すぎず、大人のバッグチャームにもおすすめです。

お手頃でサイズも小さいので、ちょっとしたプチギフトにもぴったりです。

今回は、ダイソーの『ミラー付アクリルキーホルダー（香水瓶）』をご紹介しました。

可愛さと実用性を兼ね備えた優秀なアイテム！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。