約9年ぶりの全面刷新！ 最安グレードの仕様とは？

マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発売しました。約9年ぶりのフルモデルチェンジとなる今回の新型では、デザインや走行性能をさらに磨き上げるとともに、後席空間の拡大など、あらゆる面で進化を遂げています。

そんな新型CX-5のなかでも、最もリーズナブルな価格で購入できるエントリーグレードとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】これが“一番安い”マツダ新型「CX-5」です！ 画像を見る！（30枚以上）

CX-5は、2012年に登場したミドルサイズのクロスオーバーSUVです。マツダのデザインテーマ「魂動」と、「SKYACTIV」技術を全面採用したモデルとして高い人気を獲得し、現在ではマツダを代表するグローバルモデルへと成長。累計販売台数は世界で500万台を超えています。

今回登場した新型は、2026年5月21日にフルモデルチェンジを受けた3代目です。「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を開発コンセプトに掲げ、デザインや走りを深化させるとともに、室内空間やラゲッジスペースも大幅に刷新されました。

そんな新型CX-5のなかで最も安価なモデルが「S 2WD」です。ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mmと全グレード共通のサイズながら、日本の道路環境でも扱いやすさに配慮された、ちょうどいいサイズ感にまとめられています。

特に注目したいのがホイールベースで、先代比115mmの延長を実現。これにより、後席の居住性が大きく向上しました。

エクステリアは、サイズアップしながらもシンプルかつスポーティなシルエットを継承。Sグレードではルーフレールを省略し、17インチタイヤを装着しています。なお、上級のG／Lグレードには19インチタイヤが採用されます。

ボディカラーは全7色を設定。そのうちの1色には、新色「ネイビーブルーマイカ」も用意されています。

インテリアでは、ブラックのクロスシートを採用。運転席・助手席シートヒーターは全車標準装備となっています。

コックピットは水平基調のデザインを採用し、エアコンルーバーの加飾や「MAZDA」ワードマークなど、横方向の広がりを意識したデザインに仕上げられています。

また、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）を刷新したことで、操作性も向上しました。

センターディスプレイには12.9インチの大型タッチパネルを採用。さらに、マツダ初となるGoogle搭載インフォテインメントシステムを採用し、「Googleアシスタント」や「Google Play」などにも対応しています。

室内空間では、ロングホイールベース化により後席のひざ周りスペースを拡大。さらに室内高は1299mmを確保し、頭上にもゆとりのある設計となっています。

ラゲッジスペース容量は466リットル。ゴルフバッグ4個、またはスーツケース4個を積載可能とされています。

安全装備では、「プロアクティブ・ドライビング・アシスト（PDA）」を初採用。アクセルペダルから足を離した際の減速をサポートする機能です。

さらに、ドライバー異常時対応システム（DEA）の検知機能を強化したほか、ドライバー・モニタリング機能も進化。最新の安全技術が多数盛り込まれています。

加えて、Sグレードを含む全車に360°ビュー・モニター（シースルービュー）を標準装備。3Dビューやサイドビュー表示により、安全確認をサポートします。

パワートレインには、マイルドハイブリッドを組み合わせた2.5リッター直噴ガソリンエンジン「e-SKYACTIV G 2.5」を搭載。最高出力178PS、最大トルク237Nmを発生します。

トランスミッションは6EC-ATを組み合わせ、駆動方式はFF（2WD）。WLTCモード燃費は15.2km／Lです。

価格（消費税込）は330万円。最上級グレード「L 4WD」の430万6500円と比べると、100万1500円の価格差があります。

約9年ぶりのフルモデルチェンジによって、全方位で進化を遂げた新型CX-5。今後は、次世代エンジン「SKYACTIV-Z」の搭載にも期待が高まります。