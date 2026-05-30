＜祖父母なのに？＞孫の学校連絡アプリを入れるってあり？学校が同じだからなんかイヤ
学校からのお知らせや欠席連絡などをスマートフォンで確認できる「学校連絡アプリ」。便利な仕組みとして導入する学校もあるようですが、誰がアプリを利用するかは家庭によってさまざまかもしれません。
『同僚に孫の学校の連絡アプリを入れている人がいるのだけれど、入れるものなの？ 孫がいる人はどう？ 学年が違うけれど、私の子どももいるから何かイヤだ』
投稿者さんは、自分の子どもも同じ学校に通っていることから、同僚が孫の連絡アプリを入れていることにモヤモヤした気持ちを抱いているようです。この投稿にはさまざまな意見が寄せられました。
『子どもの予定を知られるのが、イヤ？』
『週に何回も顔を合わせる身近な人が、同じアプリで通知を受け取っていると思うとイヤなの？』
まず見られたのは、「イヤだと感じる理由がわからない」という疑問でした。学校連絡アプリは基本的に業務連絡が中心です。そのため、他の保護者や祖父母が利用していたとしても、特別な問題はないのではないかと感じるママが少なくありません。また、祖父母が子育てをサポートしている家庭も少なくありません。
『子育てを協力してくれる祖母がいる環境に嫉妬しているの？』
厳しい意見ではあるものの、祖父母が子育てに関わること自体は珍しいことではないという声もありました。
非常時のために祖父母がアプリを利用することも
『祖父母も保護者の一員ってことでしょう。送迎している家庭も多い』
『うちの子どもの部活にも、送迎や試合アクシデントで病院直行のときのつき添いとか、全部おじいちゃんの家庭がある』
近年は共働き家庭も少なくはなく、祖父母が送迎や行事のつき添いをするケースもあるのではないでしょうか。さらに、こんな意見もありました。
『何かあったときに、親の代わりに動くおばあちゃんなのでは？』
『地震などの非常時に親の代わりに対応するためではない？』
『帰宅後は祖父母の家で過ごす家庭ならアプリを入れていても不思議ではない』
学校によっては、引き渡し対応などの関係で、祖父母とも連絡手段を共有している場合もあるでしょう。
学校からの連絡事項がメイン。気にすることはないのでは？
そもそも学校連絡アプリで得られる情報は限られているのではないかという声もありました。投稿者さんは「欠席連絡だけではなく、ほぼ毎日通知がくる」と説明していますが、それでも基本は学校からの連絡事項でしょう。
『業務連絡みたいなものだから、誰が見ていても気にならない』
さらに、学校によっては祖父母の登録を勧めるケースもあるようです。
『うちの子の学校は引き渡し名簿に登録している祖父母もアプリを入れるように言われていた』
家庭の事情や学校の方針によって、利用の仕方は変わってくるのかもしれません。
問題は「祖父母が連絡アプリを入れることの是非」ではなく…？
投稿者さんはその後、「その同僚は孫の世話をしていると話していて、部活動の弁当も作っている。部活動も一緒だから応援にくるし、行事でも会うからイヤ」との理由を話しました。つまり、学校でも職場でも顔を合わせることが、少し気まずいと感じているようです。
『子どもを理由に仕事を休みにくいからとか？』
『「◯年生、学級閉鎖になったらしいね」とかニヤニヤしながら言ってくるような同僚だったらイヤだけれどね』
職場と学校というふたつの人間関係が重なると、思わぬところで気をつかう場面が増えるのかもしれません。
どちらにしても他人の家庭のこと
『同僚は祖父母として手助けしているだけ。子どもと同じ学校だとしても、仕事とプライベートは別だから、投稿者さんの家庭には関係ないと思う』
祖父母が学校連絡アプリを利用することについては、家庭の事情や学校の方針によってさまざまな形があるようです。子育てのサポートの仕方は家庭ごとに異なるもの。少し気になることがあったとしても、「それぞれの家庭のやり方」と受け止めることが、気持ちをラクにするひとつの方法なのかもしれませんね。