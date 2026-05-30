ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は３６３ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間16:05）（日本時間05:05）
ダウ平均　　　51032.46（+363.49　+0.72%）
ナスダック　　　26972.62（+55.15　+0.20%）
CME日経平均先物　66245（大証終比：-225　-0.34%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10409.28（-16.68　-0.16%）
独DAX　 25104.70（+12.45　+0.05%）
仏CAC40　 8183.34（-5.53　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.002（-0.019）
10年債　 　4.437（-0.010）
30年債　 　4.974（+0.001）
期待インフレ率　 　2.398（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.938（-0.024）
英　国　　4.812（-0.002）
カナダ　　3.413（-0.023）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.97（-0.93　-1.05%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4578.40（+46.00　+1.01%）

ビットコイン（ドル）
73465.50（-15.73　-0.02%）
（円建・参考値）
1170万0116円（-2505　-0.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物7 月限（WTI）（終値）
1バレル＝87.36（-1.54　-1.73%）
NY金先物8 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4593.00（+60.60　+1.34%）