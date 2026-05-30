ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間16:05）（日本時間05:05）
ダウ平均 51032.46（+363.49 +0.72%）
ナスダック 26972.62（+55.15 +0.20%）
CME日経平均先物 66245（大証終比：-225 -0.34%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.002（-0.019）
10年債 4.437（-0.010）
30年債 4.974（+0.001）
期待インフレ率 2.398（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.413（-0.023）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.97（-0.93 -1.05%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4578.40（+46.00 +1.01%）
ビットコイン（ドル）
73465.50（-15.73 -0.02%）
（円建・参考値）
1170万0116円（-2505 -0.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物7 月限（WTI）（終値）
1バレル＝87.36（-1.54 -1.73%）
NY金先物8 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4593.00（+60.60 +1.34%）
NY株式29日（NY時間16:05）（日本時間05:05）
ダウ平均 51032.46（+363.49 +0.72%）
ナスダック 26972.62（+55.15 +0.20%）
CME日経平均先物 66245（大証終比：-225 -0.34%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.002（-0.019）
10年債 4.437（-0.010）
30年債 4.974（+0.001）
期待インフレ率 2.398（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.413（-0.023）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.97（-0.93 -1.05%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4578.40（+46.00 +1.01%）
ビットコイン（ドル）
73465.50（-15.73 -0.02%）
（円建・参考値）
1170万0116円（-2505 -0.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物7 月限（WTI）（終値）
1バレル＝87.36（-1.54 -1.73%）
NY金先物8 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4593.00（+60.60 +1.34%）