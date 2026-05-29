歌手の工藤静香（56）が29日までにインスタグラムを更新。32年前のブーツを履いた姿に反響が寄せられている。

「なんと！！！！！！！！！！！！！！ 無理矢理履きました」とつづり、ヒョウ柄のニーハイブーツ姿を公開、「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑」と伝えた。

「すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑 32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」と、94年にリリースされたシングル「Jaguar Line」のミュージックビデオで履いていたブーツを母が持っていたと明かした。

そして「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ 笑 懐かしい」と振り返った。

この投稿に「昔から全く変わらないしーちゃん、最強すぎます」「今でも履けてるの凄〜い」「世界中探してもしーちゃんしか履けないブーツコーデ」「懐かしい〜 今でもカッコイイですね」「体型変わらないのが凄いことです」などのコメントが寄せられている。