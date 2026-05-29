故・渋谷陽一の評論集『メディアとしてのロックン・ロール』刊行へ　桑田佳祐の帯コメントも到着

ロッキング・オンの創業者で2025年7月14日に逝去した渋谷陽一の最後の評論集『メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1972-1996／1997-2025』が、上下巻同時で6月9日に刊行される。

『メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1972-1996／1997-2025』

渋谷陽一は1972年、20歳のときに洋楽誌「rockin'on」を創刊。以降、邦楽誌「ROCKIN' ON JAPAN」「bridge」、カルチャー誌「CUT」「H」、総合誌「SIGHT」、美術誌「SIGHT ART」などの雑誌を次々と立ち上げ、洋楽ロックを中心に多様な分野で評論を展開した。NHK FM「若いこだま」「ヤングジョッキー」「サウンドストリート」「ワールドロックナウ」などのラジオDJ活動、さらに「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」「JAPAN JAM」の立ち上げ・プロデュースなど、日本の音楽業界に幅広く影響を与えてきた人物だ。

本書は渋谷の活動の根幹であり続けた「評論」に焦点を当て、「rockin'on」創刊の1972年から2025年に生涯を閉じるまで、53年に及ぶ評論家人生から厳選した全280本の原稿を収録する。音楽、映画、政治、美術評論、ロックフェス主催者としてのメッセージまで、上下巻で1000ページに及ぶ内容となる。

上巻には「メディアとしてのロックン・ロール1～5」「何故ハード・ロックか？」「偉大なる他者としてのアメリカ」「産業ロックへの挑戦状」「半径5メートルのリアリティー -パブリック・エナミーの居る場所」など全95篇を収録。下巻には「他者としてのストーンズ」「レディオヘッド、お前はロックだ」「夏が終わり、ロックは家に帰る グリーン・デイの傑作『アメリカン・イディオット』を読み解く」「奇跡は起きたーー。12.10ロンドン、ツェッペリン再結成公演レポート」、忌野清志郎、デヴィッド・ボウイ、松村雄策、ジェフ・ベック、坂本龍一らへの追悼文など全195篇を収める。

あとがきには、渋谷とともにロック黎明期を駆け抜けた音楽評論家・大貫憲章と伊藤政則による対談を前後編にわたって掲載。評論原稿には現れない渋谷の人柄や、当時の時代の空気に触れる内容となっている。

また本書の刊行に寄せて、渋谷と親交の深かったサザンオールスターズの桑田佳祐からコメントが到着しており、本書の帯にも掲載される。発売日の6月9日は、渋谷陽一の75歳の誕生日にあたる。

■桑田佳祐（サザンオールスターズ）コメント70年代初期から、多様化するロック・ミュージックを的確に魅力的に、且つ挑発的に言語化した人だった。エンターテイメント業界の光と影、表と裏に、いつも冷静で優しい眼差しを向けていた。

あの甲高い声のトーン、挑みかかるような取材姿勢はいつも変わらない。そして相手に敬意を払う姿勢も最後まで忘れなかった。

ロック・ミュージックを、幾つもの小さな曲がりくねった濁流から、世間という大河の流れへと導いた渋谷陽一さんは、「大衆文化」と「人」をこよなく愛する音楽ジャーナリストであり、尊敬すべき最高の人物だった。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）