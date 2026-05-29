10周年記念ビジュアル

(C)はせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会

初回放送から今年で放送10周年を迎えるTVアニメ「ユーリ!!! on ICE」。これを記念して描き下ろされた10周年記念ビジュアルが公開された。また、TV シリーズ本編・過去の特典映像・楽曲などを収録したBlu-ray＆CD BOXが発売決定。今冬には大型展覧会イベントの開催も決まった。

同作は久保ミツロウ×山本沙代原案による、MAPPA制作の本格男子フィギュアスケートアニメ。テレビ朝日ほかにて2016年10月～12月の期間で放送。コレオグラファーとして数多くの選手のプログラムを手掛けてきた宮本賢二が全選手の振付をおこない、リアルなスケーティング描写を追求したことも話題となった。

物語は勝生勇利の復活を軸に据えながら、スケーターたちがその人生をリンクの上で表現するグランプリシリーズが舞台。彼らの思いがこもった演技を、実際の試合では見られないアングルや躍動感のある映像で見せたことも画期的だった。

今回、キャラクターデザインの平松禎史によって描き下ろされた10周年ビジュアルには、TVアニメ本編のグランプリファイナルに出場した主人公・勝生勇利、ユーリ・プリセツキー、オタベック・アルティン、クリストフ・ジャコメッティ、ジャン・ジャック・ルロワ、ピチット・チュラノンの6名に加え、勇利のコーチにして世界選手権5連覇を果たしたヴィクトル・ニキフォロフが描かれている。

ビジュアルの舞台はグランプリファイナルのフリースケーティング。自分を見つめること、ライバルに闘志を燃やすこと、愛を伝えること、それぞれの思いが体に満ちて、表情と動きに現れ出た決定的瞬間。「スケーターたちの人生がこめられたこのビジュアルは、『ユーリ!!! on ICE』が伝えたフィギュアスケートの魅力にあふれている。氷の上の輝きがありありと感じられる一枚」としている。

5月30日、31日に開催される「太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」の会場にて同ビジュアルを使用したステッカーの配布が決定。ステッカー絵柄も公開された。配布場所は幕張イベントホール内で、開場から開演まで配布を行なう。1人1枚限りで先着順。無くなり次第終了となる。

ステッカー絵柄

(C)はせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会

「ユーリ!!! on ICE」10th anniversary SPECIAL Blu-ray＆CD BOX

「ユーリ!!! on ICE」10th anniversary SPECIAL Blu-ray＆CD BOXは、数量限定版として12月23日に発売される。価格は41,800円。

本編や過去の特典映像の他、新規撮影の特別映像として2006年トリノ冬季オリンピック銀メダリストであり、宇野昌磨のコーチも務めたステファン・ランビエールが勝生勇利のフリースケーティングを実演するスペシャルコラボ映像が収録される。

ステファンはTVアニメ本編にも現地レポーター役として本人役で出演しており、10年の時を超えて実現した特別な映像はここでしか観れない貴重なものとしている。このスペシャルコラボ映像以外は全て過去に発売されたBDの再録となる。

また封入特典は「ファンを驚かせるスペシャルなアイテムを予定」としており、内容は今後順次公開される予定。

【収録内容】

Blu-ray 4枚組DISC1：第1滑走～第7滑走(単巻版収録の本編オーディオコメンタリー含む)DISC2：第8滑走～最終滑走(単巻版収録の本編オーディオコメンタリー含む)DISC3：特典映像集コレオグラファー宮本賢二によるフィギュアスケート振付映像集ノンテロップオープニング、エンディング全種Yuri Plisetsky GPF in Barcelona EX “Welcome to The Madness”Stéphane Lambiel(ステファン・ランビエール)最終滑走アフレコ映像Stéphane Lambiel(ステファン・ランビエール)スペシャルコラボスケーティング映像(新規収録)DISC4：ユーリ!!! on CONCERTCD 5枚組DISC1：Oh! スケトラ!!! ユーリ!!! on ICE/オリジナル・スケートソング COLLECTIONオープニングテーマ「History Maker」DEAN FUJIOKAエンディングテーマ「You Only Live Once」YURI!!! on ICE feat. w.hatano(全26曲)DISC2：ユートラ♨ ユーリ!!! on ICE／オリジナルサウンドトラック(全37曲)DISC3：「ユーリ!!! on CONCERT」Live CD DISC1(全19曲)DISC4：「ユーリ!!! on CONCERT」Live CD DISC2(全14曲)封入DISC：Yuri on ICE/梅林太郎(勝生勇利/フリースケーティング)(1曲)封入特典特製ブックレット(フィルムブック風)久保ミツロウイラスト使用・イラストカードセット(※既存絵柄)他にも、「ユーリ!!! on ICE」の物語を体験できるアイテムを大ボリュームで封入航空券風カード勝生勇利 フリースケーティングジャンプ構成メモフィギュアスケートグランプリシリーズ記者発表会見記事など仕様キャラクターデザイン平松禎史描き下ろし10周年記念ビジュアル使用スペシャルBOX仕様