BARKS / LuckyFMが新たに立ち上げたリアル交流型イベント「BARKS / LuckyFMサロン」の第1回が、2026年5月26日（火）に開催された。「ここでしか聞けない実践的な話と、次の仕事に繋がる出会いが生まれる場」をコンセプトに、音楽・エンターテインメント業界をはじめとする多種多様な業界から多くの関係者が集まった。

記念すべき第1回のゲストは、株式会社ディスクガレージ取締役会長であり一般社団法人コンサートプロモーターズ協会会長を務める中西健夫（なかにし たけお）氏。BARKS / LuckyFMが共催する夏フェス、LuckyFesの総合プロデューサーを担うグロービス経営大学院大学学長／グロービス・キャピタル・パートナーズ代表パートナーの堀義人（ほり よしと）との対談形式で、「エンターテインメントビジネスのグローバル展開と未来」をテーマに、日本最大規模の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の立ち上げ秘話からライブ・コンサート市場の現在地、そして音楽業界のグローバル展開と、3つの柱を軸に対話が展開された。

「MUSIC AWARDS JAPAN」の立ち上げについて中西氏は、2016年のグラミー賞授賞式、および前夜に開催される恒例のチャリティ・ガラから大きな影響を受けたことを明かした。音楽業界を支えるスタッフやミュージシャンの多くが、怪我や病気で突然仕事を失うなどのリスクを抱えるフリーランスとして活動している現状に問題意識を持ち、アワードを通じてそうした人々へのケア・サポート環境をも整えることを、中西氏が目指すべき地点のひとつとして見据えていることなどが語られた。

コロナ禍により音楽マーケット全体が大きな打撃を受ける中で、中西氏と志を同じくした音楽業界主要5団体が結束し、文化庁の後押しなども得ながら「MUSIC AWARDS JAPAN」の第一回開催が実現。来たる6月に開催予定の同アワードでは、アーティストや作品だけでなく、裏方のスタッフを対象とした表彰も初めて実施するという。「そういうことがあると憧れの職業になるじゃないですか。そういう思いをどこかで作っていかないと」…中西氏の言葉には、次世代の担い手を業界全体で育てていこうという強い意志が滲む。

ライブ・コンサート市場については、2025年のチケット総売上が約6,500億円、動員数約6,000万人と、2019年比5割超の成長を遂げたことが話題に上った。コロナ禍への反動によるリアル回帰志向に加え、アリーナ級会場の増加とチケット価格の適正化が市場の活性化を支えたことも指摘。一方、大型会場が東京をはじめとする大都市に集中するなかで、ホール規模の全国ツアーを組むアーティストが減少傾向にあることも指摘され、地方格差の解消が今後の課題として浮き彫りになった。

音楽業界のグローバル展開へと話題が移ると、K-POP産業を支える大手事務所の体制などと比較しながらも、中西氏から「日本のアーティストはみんな全然違う。ひとつのアーティストが闘うのではなく、みんなで一緒にやれることはやっていく」と、多様性こそが日本の強みだという視点が示された。それぞれの個性を武器にグローバルマーケットで存在感を放つ藤井風や新しい学校のリーダーズといった卓越したアーティストの名を挙げながらも、個の競争の時代から、J-MUSICが連携していくことによる競争力の向上が期待される時代への変革を感じさせるセッションが繰り広げられた。日本音楽の未来への期待が会場に満ちるなか、中西・堀両氏の対談は締めくくられた。

続いては、BARKS代表取締役・DJ DRAGON（ディージェイ・ドラゴン）と同会長・烏丸哲也（からすまる てつや）によるショートセッションも実施。LuckyFesにおいて新たな試みとなるVTuberのブッキングに至った経緯と、その意図や将来性などが述べられた。

その後の懇親会では、参加者がドリンクやフードを片手に歓談。BARKS / LuckyFMのイベントでは恒例となった「参加者紹介コーナー」がDJ DRAGONの司会進行のもとで行われ、各参加者の自己紹介が会場内のLEDビジョンに映し出されることで、名刺交換や積極的な会話・交流が促された。

「BARKS / LuckyFMサロン」は、今後も業界のキーパーソンをゲストに迎え、エンターテインメントビジネスを多角的な視点で掘り下げつつ、業界や職種を横断した学びと交流の拠点とすべく、定期的な開催を予定している。

協力◎株式会社パブリックアート

＜第1回 BARKS / LuckyFMサロン＞