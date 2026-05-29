旅の思い出を自ら創り出す！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク」開発秘話

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、大人気作品「葬送のフリーレン」の世界を圧倒的なスケールで再現した新アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」が、2026年5月30日よりオープンします。

ユニバーサル・クールジャパン 2026の目玉として登場するこのアトラクションは、全身で物語の世界に浸ることができる超没入型のウォークスルー体験です。

開幕に先駆けて実施された、エンターテイメント本部 クリエイティブ・エクスペリエンス・ディレクターのカーン・アリフ氏へのインタビューから、約3年にわたる開発の裏側や作品に込めた熱い思いを余すことなくお届けします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」開発者インタビュー

開催期間：2026年5月30日(土)〜2027年1月11日(月)

開催場所：ステージ18

上演時間：約20分

「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」は、魔法都市オイサーストに到着したゲストが、フリーレン一行と出会い、魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」によって旅の思い出に浸るオリジナルストーリーです。

今回、この全く新しいフォーマットのアトラクションを設計したカーン・アリフ氏に、開発の経緯や最新テクノロジーの活用について詳細に伺いました。

日本のエンターテインメントを世界へ発信する使命

カーン・アリフ氏は、ユニバーサル・クールジャパンの取り組みと、日本の作品をテーマにしたアトラクション開発への情熱について、以下のように語ってくださいました。

過去10年以上の間、日本のエンターテインメントブランド、例えば映画、アニメ、小説など、世界的に人気のあるものをリアル体験として紹介してきました。

このイベントが大変好評を得まして、昨年アメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでも開催することができました。

日本の作品などを海外にこのように展開できることは、私たちとしても大変嬉しく思っております。

国内にとどまらず、世界中で日本のブランドを展開していけることを我々の使命だと思っています。

最新テクノロジーが叶える究極の没入体験

「ストーリー・ウォーク」という新フォーマットの特徴と、こだわり抜いた空間演出について、カーン・アリフ氏は以下のように語ってくださいました。

ダイナミックな照明、臨場感あふれるサウンドやプロジェクション・マッピングを融合させて、ゲストがストーリーを体験し、冒険に出れるというところです。

パークでしか味わえないようなゲスト体験となっています。

テクノロジーを用いてフリーレンの世界観に入っていただけます。

大規模な床のプロジェクション・マッピングや壁面にも投影していますので、どこを見ても空間が広がっており、本当にその世界観に飛び込んだような感じになっています。

様々なプロップスや装飾などを使っていて、グラフィックデザインも細かいところまで描かれていますので、キャラクターたちと一緒に旅をしているような感覚になります。

インタラクティブな要素も含まれていますので、ゲストが自分の冒険を築いていけるような体験となります。

「葬送のフリーレン」のテーマとアトラクションの深い親和性

今回「葬送のフリーレン」とのコラボレーションに至った経緯や、作品のテーマとアトラクションの繋がりについて、カーン・アリフ氏は以下のように語ってくださいました。

葬送のフリーレンの中心的なテーマとなるのは、冒険や追憶、そして時間の進み方や旅となりますので、新しいストーリー・ウォークのアトラクションの構成ととても親和性が高いと感じました。

ただストーリーを追憶するだけではなく、自分たちで新しい思い出も作っていただきたいと思っています。

まずは、このストーリー・ウォークという新形式のフォーマットを考えました。

そこからマーケティング部署の方々とも協議をして、デザイン観点やストーリーテリング、物語の観点から、葬送のフリーレンが一番親和性が高いのではないかと思いました。

ファンも初心者も楽しめる世界観の構築と開発の裏側

約3年にわたる開発期間で特に注力したポイントや、幅広いゲストに向けたアトラクション設計について、カーン・アリフ氏は以下のように語ってくださいました。

一番最初の段階では、このストーリー・ウォークはどのような構成になるのかを考え、施設全体にどのようなテクノロジーを取り入れるのかに主に注力していました。

3つの部屋で同時にプロジェクション・マッピングを投影しているような設計となりますので、コンテンツを制作できる前に、どのように全体的にデザインをするのか、どのようなテクノロジーを使うのかをすべて把握して進める必要がありました。

私たちが求めていたのは、ゲストが冒険に出るのを体感していただきたいということです。

4つの部屋がありますので、ゲストは各部屋で違う空間、違う環境を体験いただいて、旅を歩んでいる感覚になれると思います。

どのような方でもアクセスできるために、幅広い層の方に体験して楽しんでいただければと思います。

日本国内のみならず、世界中の方にこのアトラクションを楽しんでいただきたいと思っています。

葬送のフリーレンのファンの方には隠れ要素などを楽しんでいただけますし、ファンではない方でも一番最初からキャラクターを紹介し、世界観に浸れるようになっています。

緻密な設計と最新テクノロジーによって生み出された、これまでにない究極の没入体験です。

開発者の熱い思いが込められた空間で、フリーレンたちとの忘れられない冒険が待っています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」開発秘話でした。

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