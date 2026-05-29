ZEN Stream 3

エミライは、iFi audioの新世代ネットワークストリーマー「ZEN Stream 3」を6月5日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は71,500円前後。

「第3世代ZENシリーズのコレクションを完成させるネットワークストリーマー」として開発され、「ZEN DAC 3をはじめとしたあらゆるDACの理想のパートナー」になるという。

音楽配信サービスのSpotify、Qobuz、Tidal(日本未サービス)などにネイティブ対応。使用しているDACを接続することで、ネットワークプレーヤーとして使用できる。

最新世代の高解像度ストリーミングエンジンを搭載し、PCM 384kHz、DSD256のネットワーク再生に対応。Tidal Connect、Spotify Connect、Roon、AirPlayに加え、Qobuz Connectもサポート。Qobuzアプリからビットパーフェクト再生ができる。NASやUSB HDDに保存した音楽ファイルも、DLNAで再生可能。

新搭載のIoTチップにより、iFi NexisアプリとのBluetooth経由でのWi-Fiペアリングがシームレスに行なえる。接続後はNexisがストリーミングエンジンのUIと直接統合され、スマホをリモコンとして使用できる。設定時に、ブラウザやIPアドレスなども不要。

音質面では、ハードウェア設計と信号最適化にこだわり、「クラス最高水準のサウンドを実現した」という。ポリマーコンデンサとELNA Silmic IIコンデンサを採用し、よりクリーンな電源供給と滑らかな高域再生を実現。

USB出力にはフェムト精度クロックとANCを、S/PDIF出力にはSilentPower製品のiPurifier技術を導入し、歪を抑えている。

ユーザーが選択できるエクスクルーシブモードでは、不要なOSプロセスをシャットダウンし、ソフトウェア由来のノイズとジッターを最小化できる。

JVCKENWOODのK2テクノロジーも搭載。ポストプロダクションやエンコードで失われた倍音成分を元のサンプルレートを維持したまま復元できるとしており、「より深みとニュアンス、そして音楽的な豊かさが生まれ、アーティストとエンジニアが意図したオリジナルマスターにより忠実な再生が実現する」とのこと。

ネットワークは、Wi-Fi、Ethernet(RJ45)に対応し、USB入力としてUSB-A×2を搭載。デジタル出力はUSB-A×2、S/PDIF同軸×1を搭載する。システムアップデートのUSB-C端子も備える。外形寸法は158×100×35mm。重量は578g。