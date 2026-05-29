米国市場データ ＮＹダウは24ドル高と2日連続で最高値を更新 （5月28日）
― ダウは24ドル高と2日連続で最高値を更新、米国とイランが停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意 ―
ＮＹダウ 50668.97 ( +24.69 )
Ｓ＆Ｐ500 7563.63 ( +43.27 )
ＮＡＳＤＡＱ 26917.47 ( +242.74 )
米10年債利回り 4.447 ( -0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 88.90 ( +0.22 )
ＮＹ金 4532.4 ( +50.9 )
ＶＩＸ指数 15.74 ( -0.55 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65745 ( +1185 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65750 ( +1190 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50668.97 ( +24.69 )
Ｓ＆Ｐ500 7563.63 ( +43.27 )
ＮＡＳＤＡＱ 26917.47 ( +242.74 )
米10年債利回り 4.447 ( -0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 88.90 ( +0.22 )
ＮＹ金 4532.4 ( +50.9 )
ＶＩＸ指数 15.74 ( -0.55 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65745 ( +1185 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65750 ( +1190 )
※( )は大阪取引所終値比
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