― ダウは24ドル高と2日連続で最高値を更新、米国とイランが停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意 ―

ＮＹダウ 　　　50668.97 ( +24.69 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7563.63 ( +43.27 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26917.47 ( +242.74 )
米10年債利回り　　4.447 ( -0.038 )

ＮＹ(WTI)原油 　　88.90 ( +0.22 )
ＮＹ金 　　　　　4532.4 ( +50.9 )
ＶＩＸ指数　　　　15.74 ( -0.55 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　65745 ( +1185 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　65750 ( +1190 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース