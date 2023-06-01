勝ってかぶとの緒を締めるどころか、白星の裏で容赦なく刃を抜いた。日本ハムは２８日の阪神戦（甲子園）に４―２で逆転勝ちし、セ・リーグ首位を相手に敵地で同一カード３連勝を飾った。

これで勝率５割に戻し、パ４位。新庄剛志監督（５４）も試合後「敵地３連勝？ デカイね、それは」と笑みを浮かべたが、その一方でチーム内には緊張が走っていた。攻守で存在感を示していた上川畑大悟内野手（２９）が、この日、突如として二軍降格となったからだ。

上川畑は２６日の同戦に途中出場し、４点リードの９回一死満塁で高寺望夢内野手（２３）の一、二塁間への強烈なライナーを横っ跳びで好捕。阪神の反撃ムードを断ち切るビッグプレーで勝利に貢献した。２７日の同戦でも「７番・二塁」で先発し、４打数２安打。守備でも好捕を連発し、攻守で評価を高めていた。

それでも指揮官は見逃さなかった。同日の７回、右前打で出塁した上川畑は次打者のバントで二塁へ進む際、途中で足を緩めて二塁封殺。全力を尽くせば避けられた可能性のあるボーンヘッドが、厳罰の引き金になった。周囲からは「厳し過ぎるのでは」との声も漏れたが、背景にあるのは「防げるミス」の撲滅だ。今季の日本ハムは内外野を問わず失策が目立ち、チーム失策数は１２球団ワーストの３６。守備力重視の陣を敷きながらも、凡ミスまで重なれば交流戦での浮上も、パ・リーグ制覇も遠のく。首脳陣は連勝中の２８日の試合前、あえて緊急ミーティングを開いた。

林孝哉ヘッドコーチ（５２）は「野球には絶対にしてはいけないミスがある。準備してのミスは仕方ないですが、ボーンヘッド、怠慢プレーはやめてくれと。そこは徹底しないといけませんからね」と説明。新庄監督も上川畑について「やれることをやれない選手はね。今までもああいう凡ミスをした後に二軍に落とされて、そのままユニホームを脱がされてしまう選手をいっぱい見てきた。上川畑君はこれをしっかり受け止めてね。やれる子なんで」と奮起を促した。

３連勝の高揚感に水を差す決断ではない。勝っている時だからこそ、緩みを断つ。新庄日本ハムは白星の裏側で、上昇への規律を刻み込んでいる。