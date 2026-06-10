お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、6日放送のTOKYO FM『川島明 そもそもの話』（毎週土曜後5：00）にゲスト出演。大悟が師匠と慕う志村けんさん（2020年3月死去）から受け継いだ“愛車”の今後について語った。【写真】志村さんが生み出した「この世で一番おもしろい白」はこれ…懐かしのバカ殿大悟は志村さんの愛車だった白のキャデラックを譲り受けたことを告白。自身のマンションの駐車場には、大きすぎるため入らず、ホ