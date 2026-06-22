女子プロレスのスターダムは２２日、都内で記者会見を開き、元ワールド・オブ・スターダム王者の林下詩美（２７）が同日付で入団することを発表した。２４年３月に退団したが、今年５月３０日から古巣リングに参戦しており、２年ぶりの所属復帰が正式決定。また、６・２０代々木大会で新ワールド王者に輝いたばかりの鈴季すず（２３）が初防衛戦の相手として詩美を電撃指名し、調印式も急きょ行われた。再入団からわずか８日後と