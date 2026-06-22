スポーツ報知評論家で現役時代に近鉄、中日、西武でプレーした金村義明氏が２２日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。３連勝中の阪神について「やっぱりもう負けへんわ。セ・リーグに戻ると。強いことは強いんやで。（でも）相手が勝手にこける、そんな感じするわ」と明かした。阪神は交流戦で６勝１２敗と大きく負け越したが、リーグ再開となった１９日からのＤｅＮＡ戦は１試合が雨で流れたものの、２