鹿児島市の認定こども園でおととし、園児の首を切りつけ、殺害しようとした罪などに問われている元保育士の女の裁判です。きょう22日は医師が出廷し「首の傷があと少し深ければ死ぬ危険性があった」と証言しました。 殺人未遂と傷害の罪に問われているのは、元保育士で南九州市の無職・笹山なつき被告(23)です。 男の子の首をカッターナイフで切りつけ 起訴状などによりますと、笹山被告はおととし6月、保育士として勤務