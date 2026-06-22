明日23日〜25日(木)は、梅雨前線の北上に伴い、九州では警報級大雨となる可能性があります。25日(木)は、関東から四国にかけての太平洋側でも雨脚が強まり、総雨量が多くなる所がある見込みです。また、その後は、台風7号の動き次第で、沖縄は荒れた天気となり、台風から離れた所でも前線の活動が活発になって雨が強まるおそれがあります。23日〜25日は九州で警報級大雨の可能性南の海上にある梅雨前線は、明日23日以降は九州付近