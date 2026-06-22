北海道・旭川中央警察署は、2026年6月22日、建造物侵入の疑いで自称・福岡県に住む男（48）を現行犯逮捕しました。男は22日午後3時すぎ、正当な理由がないにもかかわらず、旭川地方裁判所の法廷内に侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、これによるけが人は確認されていないということです。旭川地裁では、22日午後3時から、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判が開かれていて、