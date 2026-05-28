BTSが廃墟でパフォーマンス！5thアルバム『ARIRANG』収録曲「2.0」のMVが1億ビューを突破

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BTSの「2.0」のMVが、5月26日15時15分頃にYouTubeの再生回数1億回を突破した。

■パク・チャンウク監督の映画『オールド・ボーイ』をオマージュ

MVは、パク・チャンウク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』をウィットに富んだオマージュで表現した、感覚的な演出が特徴。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人物たちと、スーツ姿でエレベーターに乗るBTSの対峙構図が没入感を与える。

さらに廃墟の至るところでパフォーマンスを披露し、「BTS 2.0」というあらたな局面を表現する軍舞が目を引く。

3月にリリースされた5thアルバム『ARIRANG』に収録されている「2.0」は、変化と成長を経て転換点に差し掛かったBTSの現在を新鮮な感覚で表現した楽曲。 変則的なリズムが印象的なヒップホップとトラップジャンルのうえに「You know how we do」という歌詞を乗せ、余裕と自信に満ちた姿勢を示している。

ケンドリック・ラマーら世界的なポップスターと共作したヒップホップの巨匠、マイク・ウィル・メイド・イットがクレジットに名を連ねている。

米ビルボード・メインソングチャート「Hot 100」（4月4日付）で、50位にチャートインしたのち、アルバム収録曲でありながら4週連続でチャート入りした。

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