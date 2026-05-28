HYBE MUSIC GROUPがガールズグループ専門の新レーベル「ABD」を設立した。5月26日より各SNSアカウントおよびオフィシャルサイトが開設されている。

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「ABD」は、“A Bold Dream”から名付けられたもの。オフィシャルサイトでは、「AとBの次にCではなくDを思い描く、柔軟で軽やかな発想のクリエイティブを目指します」というネーミングの由来を説明。同レーベルでは、「音楽本来の楽しさを追求すると同時に、ファンとアーティストについての深い理解を基盤に、K-POPの新たな領域を拡張していきます」とし、ステートメントを掲示している。

現在までにXおよびInstagramでは、所属メンバーと見られる女性たちの姿を映した複数の動画を公開。ダンスを披露したり、「ABD」と発生する様子を見ることができる。

＜「ABD」オフィシャルサイトより＞

ABD（A Bold Dream）は、HYBE MUSIC GROUPが設立したガールズグループ専門の新レーベルです。AとBの次にCではなくDを思い描く、柔軟で軽やかな発想のクリエイティブを目指します。音楽本来の楽しさを追求すると同時に、ファンとアーティストについての深い理解を基盤に、K-POPの新たな領域を拡張していきます。

（文＝リアルサウンド編集部）