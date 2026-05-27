バルサがイングランド代表FWゴードン獲得へ 選手本人も移籍に前向きか
バルセロナがニューカッスル・ユナイテッド所属のFWアンソニー・ゴードンの獲得に向けて動きを加速させているようだ。クラブのスポーツディレクターを務めるデコ氏はロンドンを訪問しており、交渉も進めているという。『MUNDODEPORTIVO』が報じている
しかし、ゴードン獲得は一筋縄ではいかないかもしれない。ゴードンにはバイエルンやリヴァプールも強い関心を示しているという。
ニューカッスル側は移籍金を8500万〜9000万ユーロ程度に設定している模様だが、バルセロナはそこまでの金額を支払う考えはないとのこと。
今季のゴードンは左ウイングを主戦場としながら、センターフォワードでもプレイ。サイドと中央の両方をこなせる万能型アタッカーとして高く評価されている。バルセロナはFWロベルト・レヴァンドフスキの後継者探しを進めており、アトレティコ・マドリード所属のFWフリアン・アルバレス、チェルシー所属のFWジョアン・ペドロ、バイエルン所属のFWハリー・ケインらもリストアップしているという。そのなかでも、ゴードンは複数ポジションをこなせる点から優先度の高いターゲットになっている模様だ。
バルセロナとしては早期決着を望んでいるようで、もし獲得に成功すれば、今夏の移籍市場に大きな衝撃を与えるだろう。今後の動向から目が離せない。