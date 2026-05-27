森香澄、TikTokで意識していること明かす 小林幸子は演歌目線で共感
タレント・フリーアナウンサーの森香澄が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式に登壇。TikTokなどのタテ型コンテンツで意識していることを明かした。
【全身ショット】二の腕すらり！ブラウンのノースリドレスで登場した森香澄
ショートドラマを表彰する同イベントでMCを務めた森は、「ショードラの世界でもそうですけど、最初の3秒が大事とよく言われることなので、最初の3秒の中に惹きつける動きをつけるとか、カメラワークを変えるとか、そういうことは意識しています」と語った。
これを聞いた小林幸子は「おっしゃる通り」と反応。「演歌も2行で掴むか掴まないかでヒットするかしないか。必要ですよね。最初の15秒と言います」と熱弁した。
同アワードは斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するもので、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。今回で3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」の8つ。
イベントにはほかに、水島麻理奈、品田英雄、畑芽育、山下幸輝が登壇した。
【全身ショット】二の腕すらり！ブラウンのノースリドレスで登場した森香澄
ショートドラマを表彰する同イベントでMCを務めた森は、「ショードラの世界でもそうですけど、最初の3秒が大事とよく言われることなので、最初の3秒の中に惹きつける動きをつけるとか、カメラワークを変えるとか、そういうことは意識しています」と語った。
これを聞いた小林幸子は「おっしゃる通り」と反応。「演歌も2行で掴むか掴まないかでヒットするかしないか。必要ですよね。最初の15秒と言います」と熱弁した。
イベントにはほかに、水島麻理奈、品田英雄、畑芽育、山下幸輝が登壇した。