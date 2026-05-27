村重杏奈、冷蔵庫の野菜使い切った“緑多め”ヘルシーワンプレート公開「彩りが美しすぎる」「盛り付けがおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの村重杏奈が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷蔵庫の野菜を使い切った作り置き料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「緑多め」冷蔵庫の野菜使い切ったヘルシーワンプレート
村重は「冷蔵庫の野菜を使い切ったー！緑多め」とつづり、保存容器に小分けした手料理の写真を投稿。味付け卵、丸ごとしいたけのおかず、エビとアスパラの炒め物、ピリ辛に味付けした鶏肉、しらたきのタラコ和え、人参とピーマンの副菜、ピーマンとツナの和え物、青菜と油揚げの煮浸しといった、バリエーション豊かなメニューを披露した。
続く投稿では「ヘルシーでうまい！」とコメントを添え、中央の雑穀ごはんを囲むように、作ったおかずを少しずつ美しく盛り付けた、栄養バランス抜群でヘルシーなワンプレートを公開している。
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「冷蔵庫の野菜を使い切るのすごい」「料理上手」「自炊のクオリティが高い」「彩りが美しすぎる」「盛り付けがおしゃれ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「緑多め」冷蔵庫の野菜使い切ったヘルシーワンプレート
◆村重杏奈、冷蔵庫の野菜を使い切った「緑多め」の手料理披露
村重は「冷蔵庫の野菜を使い切ったー！緑多め」とつづり、保存容器に小分けした手料理の写真を投稿。味付け卵、丸ごとしいたけのおかず、エビとアスパラの炒め物、ピリ辛に味付けした鶏肉、しらたきのタラコ和え、人参とピーマンの副菜、ピーマンとツナの和え物、青菜と油揚げの煮浸しといった、バリエーション豊かなメニューを披露した。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「冷蔵庫の野菜を使い切るのすごい」「料理上手」「自炊のクオリティが高い」「彩りが美しすぎる」「盛り付けがおしゃれ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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