銀一株式会社は、Peak Design（ピークデザイン）の対象製品を20%OFFで提供する期間限定セール「SUMMER COLOR SELECTION」を5月29日（金）から開催する。

「持つ人の個性を美しく引き立てるカラーアイテム」をピックアップしたというキャンペーン。日差しが鮮やかさを増すこれからの季節に向けて、アウトドアや旅行、日常のお出かけに備え、自分らしい色でバッグやポーチをコーディネートしてほしいとしている。

キャンペーンの対象となるのは、国内の正規販売店での新規購入品のみ。

キャンペーン名

SUMMER COLOR SELECTION

対象購入期間

2026年5月29日（金）～6月28日（日）23時59分

対象製品・カラー

エブリデイ スリング 3L（1万6,500円→1万3,200円）

エブリデイ スリング 6L（2万900円→1万6,720円）

エブリデイ スリング 10L（2万8,600円→2万2,880円）

エブリデイ メッセンジャー 13L（4万700円→3万2,560円）

エブリデイ トート 15L（2万7,500円→2万2,000円）

エブリデイ バックパック ジップ 15L（3万4,100円→2万7,280円）

エブリデイ バックパック ジップ 20L（3万9,600円→3万1,680円）

ローラー プロ（11万円→8万8,000円）

フィールド ポーチ（1万340円→8,272円）

テク ポーチ（1万2,320円→9,856円）

テク ポーチ スモール（1万340円→8,272円）

アウトドア スリング 2L（1万3,200円→1万560円）

アウトドア スリング 4L（1万6,500円→1万3,200円）

アウトドア スリング 7L（1万9,800円→1万5,840円）

アウトドア バックパック 18L（4万700円→3万2,560円）

アウトドア バックパック 25L（4万9,500円→3万9,600円）

アウトドア バックパック 45L（6万3,800円→5万1,040円）

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