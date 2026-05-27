キャンペーン：カメラバッグなどPeak Designの「カラーアイテム」が20%OFFに 期間限定「SUMMER COLOR SELECTION」
キャンペーン：カメラバッグなどPeak Designの「カラーアイテム」が20%OFFに 期間限定「SUMMER COLOR SELECTION」
銀一株式会社は、Peak Design（ピークデザイン）の対象製品を20%OFFで提供する期間限定セール「SUMMER COLOR SELECTION」を5月29日（金）から開催する。
「持つ人の個性を美しく引き立てるカラーアイテム」をピックアップしたというキャンペーン。日差しが鮮やかさを増すこれからの季節に向けて、アウトドアや旅行、日常のお出かけに備え、自分らしい色でバッグやポーチをコーディネートしてほしいとしている。
キャンペーンの対象となるのは、国内の正規販売店での新規購入品のみ。
キャンペーン名
SUMMER COLOR SELECTION
対象購入期間
2026年5月29日（金）～6月28日（日）23時59分
対象製品・カラー
エブリデイ スリング 3L（1万6,500円→1万3,200円） エクリプス ケルプ オーシャン
エブリデイ スリング 6L（2万900円→1万6,720円） エクリプス ケルプ オーシャン
エブリデイ スリング 10L（2万8,600円→2万2,880円） エクリプス オーシャン
エブリデイ メッセンジャー 13L（4万700円→3万2,560円） ケルプ オーシャン
エブリデイ トート 15L（2万7,500円→2万2,000円） エクリプス オーシャン
エブリデイ バックパック ジップ 15L（3万4,100円→2万7,280円） エクリプス ケルプ
エブリデイ バックパック ジップ 20L（3万9,600円→3万1,680円） エクリプス ケルプ
ローラー プロ（11万円→8万8,000円） ブラック セージ エクリプス
フィールド ポーチ（1万340円→8,272円） コヨーテ ブラック エクリプス ケルプ
テク ポーチ（1万2,320円→9,856円） エクリプス ケルプ オーシャン ブラック チャコール コヨーテ
テク ポーチ スモール（1万340円→8,272円） エクリプス ケルプ オーシャン ブラック チャコール コヨーテ
アウトドア スリング 2L（1万3,200円→1万560円） ブラック エクリプス ケルプ
アウトドア スリング 4L（1万6,500円→1万3,200円） ブラック エクリプス ケルプ
アウトドア スリング 7L（1万9,800円→1万5,840円） ブラック エクリプス ケルプ
アウトドア バックパック 18L（4万700円→3万2,560円） ブラック エクリプス ケルプ
アウトドア バックパック 25L（4万9,500円→3万9,600円） ブラック エクリプス
アウトドア バックパック 45L（6万3,800円→5万1,040円） ブラック エクリプス