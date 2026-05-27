サントリーは、シングルモルトウイスキー「山崎 Story of the Distillery 2026」を2026年5月26日に数量限定で発売しました。楽天市場などのECサイトでも販売がスタートしています。

【5/26発売】 サントリー シングルモルト 山崎 Story of the Distillery 2026 43度 700ml カートン付き | やまざき ジャパニーズウイスキー ギフト 贈答用 御祝 御礼 箱あり リカーショップおおの 楽天市場店 \24,200 （2026/05/27 11:35時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

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本品は、山崎蒸溜所が紡いできたさまざまなものがたりを綴った「山崎 Story of the Distillery」シリーズの第3弾。付属のリーフレットで、山崎の地がウイスキーづくりの理想郷である所以が紹介されています。

多彩な樽（ミズナラ樽、スパニッシュオーク樽など）を用いて熟成された、力強く複層的な香味が特長。

カカオやドライフルーツを思わせる濃厚な甘みと、山崎ならではの気品あるオリエンタルなスパイス香で、芳醇で濃厚な味わいが楽しめます。

楽天市場では、5月27日現在、「リカーショップおおの 楽天市場店」や「小森リカーショップ」で販売中です。

「リカーショップおおの 楽天市場店」の販売ページ

「小森リカーショップ」の販売ページ

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