女子サッカーWEリーグのRB大宮アルディージャWOMENは26日、所属するDF金平莉紗の入籍を発表した。お相手は、Jリーグのヴァンフォーレ甲府に所属するDF野澤陸。サッカー選手同士のカップル誕生に、ファンも驚きの声をあげている。

大宮WOMENと甲府の両クラブから発表された今回の発表。入籍は5月21日で、両選手はそれぞれの公式HPに「これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一層努力してまいりますので、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです。 今後ともよろしくお願い致します」と同じコメントを残している。

金平は自身のインスタグラムでも入籍を報告。それぞれのユニホームを着用した2ショット写真を公開し、「同じエンブレムではないですが、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです！」とつづっている。現役Jリーガーと現役WEリーガーの夫婦誕生に、X上のファンも反応している。

「え？え？え？え？え？？？？？推しが結婚！！！！！」

「こういうのがいいんだよ」

「サッカー選手同士の結婚！末永くお幸せに！」

「現役選手同士、奥様もDFなんだー！」

「現役Jリーガーと現役WEリーガーの夫婦なんて聞いたことないけど、初めてかな？」

「これはめでたい！JリーガーとWEリーガーの夫婦！」

「お相手もサッカー選手なんですね！」

「やば、野澤と これはすごいカップル」

金平は日ノ本学園、日体大を経て、2022年にちふれASエルフェン埼玉でプロデビュー。24年からは大宮でプレーしている。一方、J1東京ヴェルディ下部組織出身の野澤は佐野日大高、産能大を経て、甲府に加入。24年にFC岐阜へレンタル移籍したが、今季から甲府に復帰している。



（THE ANSWER編集部）