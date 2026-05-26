フェイエノールトで手にした確信

森保一監督率いる日本代表が5月26日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行った。

オランダ1部フェイエノールトで1年間主力として活躍したDF渡辺剛が代表への思いを語った。

「やっと実感が湧いてきた」

渡辺はそう言って、静かに表情を緩めた。1年前にはメンバー入りすら怪しい時期もあった。それがいま、W杯本大会のメンバーとして報道陣の前に立っている。「本当に夢のような舞台」という飾り気のない言葉にこそ、むしろそれほどの場所に自分がいることへの、素直な驚きが滲んでいた。

5年間のヨーロッパ生活が、この機会を引き寄せた。コルトレイク、ヘントで土台を固め、昨夏にフェイエノールトへ移籍。その決断がなければ「このチャンスはなかった」と言い切る。ビルドアップの質、守備での対人の強さが評価されてスタメンを勝ち取り、ノンストップで出場機会をつかみ続けた。「大きな怪我なくやれたことに感謝したい」という言葉の奥には、5年分の地道な積み重ねが透けて見える。

試合勘と自信を保ちながらW杯を迎えるために、今シーズンの最終戦は監督に自ら申し出て戦線を離れた。「W杯を中心に考えたいと伝えた」。ロビン・ファン・ペルシー監督は快く受け入れ、背中を押してくれた。自分の状態管理に向き合い、必要な言葉を自分の口から届ける。そういう選手になった、ということでもある。

本大会への準備に関しては「大きく変えるつもりはない」と言い切る。直前になって新しいことに手を出すより、積み上げてきたものを愚直に続ける。コンディションを整え、メンタルを整える。「とんでもないプレッシャーだとは思う。でも、それに耐えられる自信を持ってここまでやってきた」。その自信を忘れないことが、もう一つの準備だという。

緊張しないための秘訣を問われると、「深く考えないこと」という答えが返ってきた。ここまでの代表戦でも不思議と物怖じしなかったのは、余計なことに思考を向けなかったからだ。もう一つ加えるなら、「自分のタスクに集中すること」。代表でやるべきことはすでにはっきりしている。だから、余計なことは考えない。

吉田麻也の合流を「本当にポジティブな存在」と語る目には、尊敬と刺激が入り交じっていた。技術の高さ、無駄のない動き、本大会に合わせて仕上げてくる体。「負けられないという気持ちもある」と言いながら、W杯への姿勢を先輩の背中から学ぼうとしている。

大舞台に臨む緊張感を持ちながら、深く考えすぎず、しかしやるべきことへの解像度は高く保つ。それが渡辺のやり方なのだ。夢の舞台への実感は、もう十分に湧いてきた。あとは、やることをやるだけだ。（林 遼平 / Ryohei Hayashi）