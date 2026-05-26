Snow Man佐久間大介、渋谷駅前降臨 自身の広告との2ショットが話題「オーラダダ漏れ」「めめもいる」
【モデルプレス＝2026/05/26】Snow Manの佐久間大介が5月25日までに、自身のInstagramを更新。渋谷の街角でのプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】スノメンバー「めめもいる」渋谷駅前でのオーラダダ漏れショット
佐久間は、「渋谷に『メルカリおすすめお兄さん』観に行ってきた おっきかった！」とつづり、夜の街頭でのプライベートショットを複数枚投稿。グレーのキャップにサングラスを着用した姿で、自身が写る広告とともに撮影した自撮り写真などを披露した。また「あと、蓮もいたから写真撮った」と、渋谷駅前で、目黒蓮が写った広告とともに撮影したショットも公開している。
この投稿には「渋谷に普通に降臨しているのレベチ」「オーラダダ漏れ」「めめもいる」「巨大広告との自撮り可愛い」「まさかのめめと共演」「遭遇できた人が羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「めめもいる」渋谷駅前でのオーラダダ漏れショット
◆佐久間大介、渋谷自撮りショットを公開
佐久間は、「渋谷に『メルカリおすすめお兄さん』観に行ってきた おっきかった！」とつづり、夜の街頭でのプライベートショットを複数枚投稿。グレーのキャップにサングラスを着用した姿で、自身が写る広告とともに撮影した自撮り写真などを披露した。また「あと、蓮もいたから写真撮った」と、渋谷駅前で、目黒蓮が写った広告とともに撮影したショットも公開している。
◆佐久間大介のプラベショットに投稿
この投稿には「渋谷に普通に降臨しているのレベチ」「オーラダダ漏れ」「めめもいる」「巨大広告との自撮り可愛い」「まさかのめめと共演」「遭遇できた人が羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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