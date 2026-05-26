ユートレジャーは、「仮面ライダー」とコラボレーションした「仮面ライダー プレシャスメタルフィギュアコレクション」第1弾商品の予約受付を5月26日から7月24日までユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋で実施する。

価格は、悪の秘密結社ショッカーの戦闘員（骨）をシルバー製ミニフィギュアとして立体化した「『ショッカー戦闘員（骨）』シルバー925ミニフィギュア」が22,000円。「仮面ライダー旧1号」および「仮面ライダー旧2号」を18金製ミニフィギュアとして立体化した「『仮面ライダー旧1号』18金ミニフィギュア」と「『仮面ライダー旧2号』18金ミニフィギュア」が各275,000円。

「仮面ライダー旧1号」と「仮面ライダー旧2号」はそれぞれ100体限定（※）となり、限定数を証明するシリアルナンバー入りシールが付属する。

※予約期間内でも限定数に達し次第、受付終了となります。

「『ショッカー戦闘員（骨）』シルバー925ミニフィギュア」

価格：22,000円

素材：シルバー925 ブラックコーティング

ショッカー戦闘員（骨）の象徴的なポーズをシルバー925でフィギュア化。ブラックコーティングされたシルバーが怪しげな輝きを放つ。サイズは約2.7cm。

「『仮面ライダー旧1号』18金ミニフィギュア」

価格：275,000円

素材：K18イエローゴールド

※100体限定

「仮面ライダー旧1号」を約2.4cmというスケールに、テレビから伝わる熱量をそのまま凝縮。18金の輝きと重みが、「仮面ライダー旧1号」の力強さと使命感を映し出す。

「『仮面ライダー旧2号』18金ミニフィギュア」

価格：275,000円

素材：K18イエローゴールド

※100体限定

「仮面ライダー旧2号」を約2.3cmというスケールに、躍動感あふれる変身ポーズはもちろん、マスクやベルトなど象徴的なディテールを丁寧に再現。18金の輝きと重みが、旧2号の頼もしさと揺るぎない正義感を際立たせる。

名シーン、「仮面ライダー旧2号」の「変身っ！」がよみがえる

サンプル展示実施

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行なわれる。ただし、展示スケジュールは変更となる場合があるため、来店前に店舗へ問い合わせていただきたい。

(C)石森プロ・東映

