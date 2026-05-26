「え！」「衝撃的な大事件」前代未聞！W杯優勝候補の“公式発表”にネット騒然「公平ではない」「ほぼ考えられない状況」
スペイン・サッカー連盟は５月25日、北中米ワールドカップに挑むスペイン代表のメンバー26人を発表した。
ラミネ・ヤマルやペドリなど、ラ・リーガ王者のバルセロナから最多８人が選出された一方、ライバルのレアル・マドリーからはなんと一人も招集されなかった。
元々、スペイン人の主力は少なかったとはいえ、史上初の“異常事態”にサッカーファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「え！？」
「残念だ」
「なんてことだ、これは公平ではない」
「初めての事態だね」
「スペインのサッカー史において衝撃的な大事件ですね」
「超一流を集めたいのは分かるんだけど、あまりにもBチームを軽視しすぎてた気がするなぁ」
「歴史的だな」
「スペイン代表にレアル・マドリーの選手がいないW杯なんて、現代フットボールではほぼ考えられない状況」
「でも確かにメンツ的に選出無くても納得感」
「まぁいなくてもいいか」
優勝候補の一角に挙げられるスペインは、グループステージでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
ラミネ・ヤマルやペドリなど、ラ・リーガ王者のバルセロナから最多８人が選出された一方、ライバルのレアル・マドリーからはなんと一人も招集されなかった。
元々、スペイン人の主力は少なかったとはいえ、史上初の“異常事態”にサッカーファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「え！？」
「残念だ」
「なんてことだ、これは公平ではない」
「初めての事態だね」
「スペインのサッカー史において衝撃的な大事件ですね」
「超一流を集めたいのは分かるんだけど、あまりにもBチームを軽視しすぎてた気がするなぁ」
「歴史的だな」
「スペイン代表にレアル・マドリーの選手がいないW杯なんて、現代フットボールではほぼ考えられない状況」
「でも確かにメンツ的に選出無くても納得感」
「まぁいなくてもいいか」
優勝候補の一角に挙げられるスペインは、グループステージでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。
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