俳優の賀来賢人（36）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。女優の賀来千香子（64）の甥（おい）で良かったことを明かした。

互いに共演NGだったことが発覚した2人。今回初めてVTRでの“共演”が実現した。スタジオで「叔母が賀来千香子で良かったこと」と聞かれた賢人は京都・太秦撮影所でのエピソードを語り出した。

凄く厳しい伝統があることに触れ、「ちゃんと礼儀を持っていかないと、スタッフさんの目も厳しいし、特に新人の場合は。僕は初めて行った時に、時代劇、何にも分かんないんで、まぁ厳しかった」と回想。「凄く嫌で悲しくなっちゃって…」と続けた。

しかし、撮影後半のある日、突然スタッフらの対応が「めっちゃ優しくなった」という。「おい、お前って言われてたのに、坊や、坊ちゃんって。何だろうと思ってたら、叔母の甥っていうのを知ってくれたみたいで。ガラッと」と明かし、スタジオ共演者らを笑わせた。

京都出身のチュートリアルの徳井義実は「やっぱ京都人のいいとこよね」と乗っかり、笑わせていた。