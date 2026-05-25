クラウンメロン×北海道メロン、5品同時展開！ ブルボン「メロンフェア」

ブルボンが、この夏だけの”メロンフェア”を展開しています。

静岡県産クラウンメロンの気品ある香りと、北海道産赤肉メロンの力強い甘みという、2種のメロンを看板商品に組み合わせた全5品が、2026年5月19日（火）より全国で期間限定発売となっています。





今回の”メロンフェア”は、クラウンメロンと北海道産メロンという個性の異なる2種を軸に構成されています。

クラウンメロンは芳醇な香りと上品な甘みが特徴で、エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの3品に使用されています。

北海道産の赤肉メロンはコクのある深い甘みが持ち味で、アルフォートとシルベーヌの2品に使われています。

全5品はいずれもブルボンの定番シリーズをベースに、メロンのパウダーやソースを組み込んだ期間限定仕様です。

それぞれのお菓子の食感や構造を活かしながら、メロンの風味が重なるよう設計されています。

北海道メロンを使った2品

北海道産赤肉メロンのパウダーやソースを使った2品は、ミルキーさとコクのある甘みが組み合わさった仕上がりです。





商品名： アルフ ォート北海道メロン内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月 コンビニエンスストア でも取り扱いあり

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼き上げた全粒粉入りビスケットを組み合わせた一品です。

チョコレートの甘みに赤肉メロンの上品な甘さが溶け込んでいます。





商品名：シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

バニラ風味のケーキで、くちどけのよいクリームと北海道産メロンのパウダーを使ったメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしています。

ミルキーな口当たりとメロンソースのコクが重なる構成です。

クラウンメロンを使った3品

静岡県産クラウンメロンのパウダーやクリームを使った3品は、気品ある香りとサクサクした食感が組み合わさっています。





商品名：エリーゼ クラウン メロン内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月 コンビニエンスストア でも取り扱いあり

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだ仕立てです。

クラウンメロン特有の上品な香りと甘みが、薄くさっくりとしたウエハースとともに広がります。





香ばしくサクッとしたゴーフレット2枚でクラウンメロンクリームをサンドした構成です。

ゴーフレットの薄い層がほろりとほどけ、クラウンメロンクリームの甘い香りが後から広がります。





商品名： アルフ ォートミニ チョコレート クラウン メロン内容量：12個賞味期限：10カ月 コンビニエンスストア でも取り扱いあり

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットを組み合わせた、ひとくちサイズのアルフォートです。

ビスケットのざくっとした食感とクラウンメロンの気品ある甘みが一体になっています。

クラウンメロン使用の3品（エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレート）はコンビニエンスストアを含む全国の店舗で購入でき、賞味期限がいずれも10〜12カ月と長めに設定されているため、まとめ買いや手土産にも向いています。

今しか味わえない組み合わせが、5品それぞれ異なる食感と風味で楽しめます。

ブルボン「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 5品すべてがコンビニエンスストアで買えますか？

A. コンビニエンスストアで取り扱いがあるのは、アルフォート北海道メロン・エリーゼクラウンメロン・アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品です。

シルベーヌ北海道メロンとロアンヌクラウンメロンは量販店・ドラッグストア・小売店などでの販売となっています。

Q. 販売はいつまで続きますか？

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