過激化する地下グラドルのイベントに警察が介入！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月23日（土）放送は、「気づいちゃったオーディション」。青色1号（榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん）、ポテトカレッジ（きよ、コモダドラゴン）、グラビアアイドルのツジ・ルイスらが様々なジャンルの気づいちゃったことを発表。
【動画】過激化する地下グラドルのイベントに警察が介入！？「お客さんに隠れて見せている」
人気企画「気づいちゃった発表会」から派生した企画。普段MC陣には届かない様々なジャンルの「気づいちゃった」ことをオーディション形式で発表！ 「気づいちゃった発表会」皆勤賞の鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）もおぎやはぎ・小木、劇団ひとりとともに審査する側で登場。
人力舎所属・芸歴7年目の奈良原は、事務所の先輩たちにまつわる気づいちゃった事実を発表。「人力舎の養成所で“憧れてる芸人”欄に『東京03』を書く人はすぐやめる」。そういう芸人は「冴えない3人で集まって、スーツ着て、薄い東京03さんみたいなことやって、やめます」とのこと。
逆に“憧れてる芸人”におぎやはぎをあげている人は「しぶとい」そう。
“憧れてる芸人”の方はすぐやめるが、東京03本人は「まだまだアツい」と奈良原。たまたま電車内で東京03・飯塚に遭遇した際、「若手がネタで飯が食えるようになってほしいと思ってるんだよね。だから人力舎でライブ立ち上げてさ…」とアツく語り、後日、本当に若手を集めたライブを立ち上げてくれたのだという。
飯塚のアツさを絶賛する奈良原だったが、「それに比べてこの2人なんか、何もしてくれない」と矛先はおぎやはぎに。
「こじはるさんとアイクぬわらのことしか考えてない」とクレームを。
さらに奈良原は、人力舎所属の松丸友紀アナウンサーにも「松丸さんも競輪のことばっかり」と噛みつく。「全然3人が人力舎のこと考えてくれない！」と後輩としての不満を爆発させた。
グラビアアイドルのツジ・ルイスが気づいちゃったのは、「地下グラドルのイベント、警察がよく出動する」。グラドルの主戦場“撮影会”（ファンがグラドルを撮影）では、「ニップレスとかをしないでお客さんに隠れて見せている人もいる」という噂があるという。
さらに過激な行為をアピールしているイベントもあり、写真集やグッズなどを販売する“即売会”に警察が入ったこともあるという話も⁉
これを聞いた良ちゃんは「出している方の即売会はどこでいくらで参加できる？」と興味津々！？
この他、太田プロ所属の青色1号（榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん）は「太田プロ若手はみんな（アルコ&ピース）酒井軍団」との気づきを発表するが、同事務所の劇団ひとりから物言い！？
ポテトカレッジ（きよ、コモダドラゴン）は「若手コント師は狙っている女性をKOC予選の音出しスタッフにする」と発表するが…
番組出演のために話をねつ造⁉ さらに若手仲間や相方からコモダのとんでもない言動を暴露されてしまう！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】過激化する地下グラドルのイベントに警察が介入！？「お客さんに隠れて見せている」
“憧れてる芸人”欄に「東京03」を書く人は…！？
人気企画「気づいちゃった発表会」から派生した企画。普段MC陣には届かない様々なジャンルの「気づいちゃった」ことをオーディション形式で発表！ 「気づいちゃった発表会」皆勤賞の鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）もおぎやはぎ・小木、劇団ひとりとともに審査する側で登場。
人力舎所属・芸歴7年目の奈良原は、事務所の先輩たちにまつわる気づいちゃった事実を発表。「人力舎の養成所で“憧れてる芸人”欄に『東京03』を書く人はすぐやめる」。そういう芸人は「冴えない3人で集まって、スーツ着て、薄い東京03さんみたいなことやって、やめます」とのこと。
逆に“憧れてる芸人”におぎやはぎをあげている人は「しぶとい」そう。
“憧れてる芸人”の方はすぐやめるが、東京03本人は「まだまだアツい」と奈良原。たまたま電車内で東京03・飯塚に遭遇した際、「若手がネタで飯が食えるようになってほしいと思ってるんだよね。だから人力舎でライブ立ち上げてさ…」とアツく語り、後日、本当に若手を集めたライブを立ち上げてくれたのだという。
飯塚のアツさを絶賛する奈良原だったが、「それに比べてこの2人なんか、何もしてくれない」と矛先はおぎやはぎに。
「こじはるさんとアイクぬわらのことしか考えてない」とクレームを。
さらに奈良原は、人力舎所属の松丸友紀アナウンサーにも「松丸さんも競輪のことばっかり」と噛みつく。「全然3人が人力舎のこと考えてくれない！」と後輩としての不満を爆発させた。
地下アイドルのイベントに警察が出動
グラビアアイドルのツジ・ルイスが気づいちゃったのは、「地下グラドルのイベント、警察がよく出動する」。グラドルの主戦場“撮影会”（ファンがグラドルを撮影）では、「ニップレスとかをしないでお客さんに隠れて見せている人もいる」という噂があるという。
さらに過激な行為をアピールしているイベントもあり、写真集やグッズなどを販売する“即売会”に警察が入ったこともあるという話も⁉
これを聞いた良ちゃんは「出している方の即売会はどこでいくらで参加できる？」と興味津々！？
この他、太田プロ所属の青色1号（榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん）は「太田プロ若手はみんな（アルコ&ピース）酒井軍団」との気づきを発表するが、同事務所の劇団ひとりから物言い！？
ポテトカレッジ（きよ、コモダドラゴン）は「若手コント師は狙っている女性をKOC予選の音出しスタッフにする」と発表するが…
番組出演のために話をねつ造⁉ さらに若手仲間や相方からコモダのとんでもない言動を暴露されてしまう！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！