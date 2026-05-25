お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。大学時代のサッカー部の監督との再会ショットを投稿した。

りんたろー。は「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました！」とつづり、浜松大(現・常葉大)サッカー部時代の監督である長谷川健太氏と一緒に写った写真を投稿。

さらに「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大でその存在感は健在でした！！」とつづった。

りんたろー。は、小2からサッカーを始め、GKとして大学までプレー。大学時代の監督が長谷川氏だった。ケガのためサッカーの道は断念したが、長谷川氏のことを恩師と思っていると語っている。

長谷川氏は現役引退後、初めて指導者として携わったのが浜松大で、その後はJリーグの清水、G大阪、FC東京、名古屋を指揮。また、漫画「ちびまる子ちゃん」の作者・さくらももこさんとは小学時代に同級生であったことから、同作に「ケンタ」として登場していることでも知られている。

りんたろー。は1メートル80と長身で、長谷川氏は1メートル77ながら、写真では長谷川氏の方が大きく見える状態に。

フォロワーからは「長谷川監督大きすぎません？」「やっとお会い出来たんですね」「エモいですね」「監督ほんと偉大ですね」「感激しました」「遠近法か？」「りんたろーさんがちっさい 気持ちも体格も偉大ですね」「ちびまる子ちゃんのケンタですね」などの声が寄せられていた。