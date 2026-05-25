ホテルニューオータニ大阪は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」を、ホテル内のSATSUKI LOUNGEにて7月1日（水）から8月16日（日）まで開催する。

ホテルニューオータニ大阪にて『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』開催

今回は“Cinnamoroll Summer Sky Trip”をテーマに、空のスイーツ王国をイメージし、シナモロールや仲間たちを表現した全8種類の限定スイーツやドリンクが登場する。

コラボスイーツには、シナモロールの仲間たちをモチーフにした「シナモロールの青空ムースケーキ」や「“シフォン”のシフォンケーキ サマーピンク」、「“みるく”のお散歩パステルピンクムース」、「“モカ”のまろやかロールケーキ」、「“エスプレッソ”の気品あるホワイトマカロン」、「“カプチーノ”のお昼寝コーヒーラテプリン」がラインアップ。そのほか「シナモンロール」や「お空でふわふわブルージュレ」など、夏の空をイメージしたメニューが楽しめる。

シナモロールや友だちをイメージした全8種類のコラボレーションスイーツ

オリジナルコースター付きのコラボドリンク（1500円）も2種販売される。「シナモロールのゴロゴロカフェフロート」は、エスプレッソとミルクにほうじ茶が隠し味。「レインボースカイフロート」は、ココナッツミルクやパイナップルジュースを使用したトロピカルなドリンクとなっている。

シナモロールのゴロゴロカフェフロート（1500円）

レインボースカイフロート（1500円）

『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』は、7月1日（水）から8月16日（日）まで、ホテルニューオータニ大阪「SATSUKI LOUNGE」で開催。現在予約を受け付けている。料金は大人が平日6500円・土日祝7000円、小学生が4000円、4歳以上の幼児が3000円となる。価格は税込み。