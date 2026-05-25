日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「梭子魚」という漢字を読めますか。「梭」は「さ」じゃありません。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：カマス

カマスは、スズキ目カマス科に属する魚類です。世界中の熱帯から温帯の海に広く分布しており、その種類は20種類以上に及びます。日本で一般的に親しまれているのは、鱗が細かく体が赤みを帯びたアカカマスや、やや小ぶりで青みのあるヤマトカマスなどが知られています。

名前の由来は、かつて穀物や炭を入れるために使われた藁製の袋「蒲叺（かます）」に似ているという説が有力とされています。

大きく開く口の様子が袋の口を連想させたことから名づけられたといわれており、暮らしに根ざした言葉であることがうかがえます。

また、漢字で「梭子魚」と書くのは、矢のように細長い流線型の体が機織り機で横糸を通す道具「梭（ひ）」に似ていることに由来します。

「カマスの焼き食い一升飯」といわれるほど白身の味わいは格別です。とくに脂ののった時期の塩焼きや一夜干しは、淡白ながらも旨味が凝縮され、古くから日本人に親しまれてきました。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「梭子魚」 矢のように細長い（2枚）