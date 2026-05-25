阪神６−３巨人（セ・リーグ＝２４日）――阪神が今季初の５連勝。

五回に梅野のソロ、立石のプロ初本塁打となる２ランで先行し、逃げ切り。才木は巨人戦９連勝で通算５０勝。巨人は今季ワーストの４連敗。

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同一カード３連敗で今季ワーストの４連敗となった巨人は試合後、打撃不振の野手を中心にミーティングを開いた。反省したのは、阪神打線に攻略された投手たちも同じだろう。この日、６回４失点で３敗目を喫した竹丸和幸（鷺宮製作所）は、新人の右打者に浴びた手痛い一発を悔やんだ。

才木と互角に投げ合い、０―０で迎えた五回。梅野のソロで先制され、なおも二死一塁で、自身と同じドラフト１位ルーキー立石正広（創価大）を迎えた。最少失点で切り抜けたい場面で、３球目の「ストライクを取りにいった」という外角の１４７キロを右翼席に運ばれ、リードを３点に広げられた。

六回にも、大山に真ん中のチェンジアップを適時二塁打とされ、計４失点。球団の新人として６４年ぶりの開幕投手を務めた３月の対戦は、６回１失点で歴史的勝利をつかんだが、再戦でリベンジされた格好だ。「やっぱり、しっかり打つチーム。（立石の初本塁打は）一生（打たれた）映像が使われるのでそれはすごく嫌だけれど、いい打者でした」と唇をかんだ。

それでも、大抜てきから交流戦前まで５勝を挙げ、防御率２点台をキープする左腕は成長の途上だ。杉内投手チーフコーチは３連打で１点を失った後、後続を断った六回の粘りを評価。「もう３点くらい取られそうな場面をしのいだ。ああいう投球ができれば、もっと失点を防いで長い回を投げられる」と話した。

「阪神に勝っていかないと優勝はできない。課題を直して次回はいい投球がしたい」と竹丸。やられたら、やり返すチャンスがあるのがペナントレース。阪神にも、立石にも雪辱する機会は十分ある。（佐野司）