手越祐也（38）と小泉孝太郎（47）の異色タッグが酒のアテ探しの旅に出る「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜」が、6月8日午後11時56分からTBS系で放送される。

一見正反対？ に見えながら「大のお酒好き」という共通点がある2人がMCを務め、ゲストと行き当たりばったりで全てを決める男3人旅に密着。お気に入りの酒を持参し、その栓を開けるにふさわしい「最高のアテ」を求めて静岡・伊豆市に向かう。グルメだけでなく絶好のロケーション、地元の人の優しさなど、想像を上回る出会いが待ち受ける。

2人は20年前にドラマで共演している。手越は「大好きなお酒を飲む番組なので楽しみで仕方がない！僕と孝太郎さんがプライベートで楽しんでる様子をカメラが撮ってくれて、それが放送されるような不思議な感覚だし、すごくぜいたくなことだと思う。今まで5050カ国くらい行ってるけど、食に関しては間違いなく日本が世界一だと思うので、どんなアテと出会えるのか、仲間と楽しめるのか楽しみでならない！」。小泉は「お酒の番組を持ちたいと20代の頃から親しい仲間には言っていて今日夢がかなった！ものすごくテンションが上がってますし、アテは何にしよう？ は毎日考えていることなので僕にすごくピッタリな企画！伊豆でどんなアテとの出会いがあるかすごく楽しみですし、先入観にとらわれない何かしらの予期せぬ出会いが面白そうだしワクワクする！ただお酒を飲むだけじゃなくて、いつもと違う場所で飲むお酒って格別！心も体も喜んでるのがわかる！」とコメントを寄せた。