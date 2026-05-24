主将の森田晃樹も落胆「判断のバランス、難しさがあった」

東京ヴェルディは5月24日に行われたJ1百年構想リーグ最終節で、横浜F・マリノスと対戦し、0-6の大敗を喫した。

百年構想リーグはもちろん、J1に復帰した2024シーズン以降を振り返ってもワーストとなる6失点に、チームの大黒柱であるMF森田晃樹も「試合を通してボールへの行き方が曖昧というか、うまくいけていなかった。今まで通りの守備の強度でいけなかった」と肩を落とした。

これまでチームがうまくいっていない時でも、好プレーで局面を打開し、違いをつくってきた森田自身も、この試合では精彩を欠いた。前半終了間際には自陣でボールを失って失点に関与し、後半には中盤でMF天野純に華麗な股抜きを決められ、その守備対応が失点に直結した。「自分の技術ミス、判断ミスもあります。ボールを後ろからつないでいくことに今週、チャレンジしていくなかで、なかなかうまくボランチを使いながらというところができなかった。良い守備からのスタートが自分たちの良さだと思うし、そこからうまく攻撃につなげるのが自分のパターン。そこがうまく出せなかった」と、10番は唇を噛んだ。

1点を失っても簡単には崩れないことも、東京Vの強みだった。しかし、この日は違った。「失点の仕方が良くなかった。1失点目はセットプレーのカウンター。僕の3失点目もそう。ミスをしてはいけないところが重なると難しくなる」と、J1復帰後初となる6失点を反省する。

ただ、これまで築き上げてきたものが崩れたわけではない。「チームが成長していくために、新しいことにもチャレンジしていくなかで、こういう試合だったので難しさもあったとすごく感じます」という森田は、「新しいことへのチャレンジ」というキーワードを口にした。

城福浩監督も、この試合に向けた準備をしきりに反省していたが、チームはリスクを抑えてFW染野唯月にロングボールを送る形に終始するのではなく、自分たちでボールを保持する戦い方にもチャレンジしていた。ただでさえ「判断のバランス、難しさがあった」（森田）なかで、先に失点を喫したことで試合運びはさらに難しくなり、大量失点につながっていった。

目を覆いたくなるような大敗の直後だが、今後のチーム次第では、「成長痛の一戦」ともなり得るだろう。「受け入れるしかないが、受け入れがたい結果」と悔しがる森田も、その見方には「そう思います。ネガティブなことだけではなく、変わっていくなかでチャレンジすることは、すごく前向きなことだと思うし、そのなかで今日、自分たちが今までできていた守備ができなくなったのは反省点だったと思います」と、頷いた。

この試合の結果、東京Vの今季ホームゲーム成績は7勝2敗となった。大きな痛みを伴ったホーム2敗目を意味あるものに変えられたと、プレーオフでファン・サポーターに示すはずだ。（河合 拓 / Taku Kawai）