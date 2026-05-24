「幼馴染なの！？」ちゃんみな、“意外すぎる”3歳からの友人とのショット！ 「最高、最強」「ドラマみたい」
ラッパーでアーティストのちゃんみなさんは5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。“3歳からのお友達”とのツーショットを披露しました。
【写真】ちゃんみな、“意外すぎる”3歳からの友人
コメントでは「そーーなの！？！」「幼馴染なの！？！？」「意外すぎる繋がり！！」「そこ繋がってるんや！」「待ち受けにしたらなんかパワーもらえそう」「最高、最強の二人ですね」「共に世界で活躍するのは素晴らしいですね」「コラボに期待」「ドラマみたいで素敵ですね！」「お互いに極めてるうう」と驚きの声が多数寄せられています。
【写真】ちゃんみな、“意外すぎる”3歳からの友人
「3歳からのお友達と世界へw w w」ちゃんみなさんは「素敵な写真上がってた 3歳からのお友達と世界へw w w」とつづり、2枚の写真を投稿。新しい学校のリーダーズ・MIZYUさんとのツーショットを披露しています。
コメントでは「そーーなの！？！」「幼馴染なの！？！？」「意外すぎる繋がり！！」「そこ繋がってるんや！」「待ち受けにしたらなんかパワーもらえそう」「最高、最強の二人ですね」「共に世界で活躍するのは素晴らしいですね」「コラボに期待」「ドラマみたいで素敵ですね！」「お互いに極めてるうう」と驚きの声が多数寄せられています。