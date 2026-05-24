ラッパーでアーティストのちゃんみなさんは5月23日、自身のXを更新。“3歳からのお友達”とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ちゃんみなさん公式Xより）

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ラッパーでアーティストのちゃんみなさんは5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。“3歳からのお友達”とのツーショットを披露しました。

【写真】ちゃんみな、“意外すぎる”3歳からの友人

「3歳からのお友達と世界へw w w」

ちゃんみなさんは「素敵な写真上がってた 3歳からのお友達と世界へw w w」とつづり、2枚の写真を投稿。新しい学校のリーダーズ・MIZYUさんとのツーショットを披露しています。

コメントでは「そーーなの！？！」「幼馴染なの！？！？」「意外すぎる繋がり！！」「そこ繋がってるんや！」「待ち受けにしたらなんかパワーもらえそう」「最高、最強の二人ですね」「共に世界で活躍するのは素晴らしいですね」「コラボに期待」「ドラマみたいで素敵ですね！」「お互いに極めてるうう」と驚きの声が多数寄せられています。

ロサンゼルスでの初ライブ

17日の投稿ではロサンゼルスでの初ライブの様子を写真と動画で公開している、ちゃんみなさん。MIZYUさんが活躍している新しい学校のリーダーズはアメリカでのツアー開催や大型フェスなどにも出演し、12月には自身初となるラテンアメリカツアーの開催が発表されています。(文:福島 ゆき)